Brobbey meldt zich af voor Jong Oranje; zijn vervanger is een verdediger

Maandag, 4 september 2023 om 16:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:37

Brian Brobbey heeft zich afgemeld bij Michael Reiziger voor Jong Oranje. De spits van Ajax heeft tegen Fortuna Sittard (0-0) een blessure opgelopen en moet daarom de interlandperiode aan zich voorbij laten gaan.

Brobbey behield zondagmiddag tegen Fortuna Sittard zijn basisplaats, ondanks dat Ajax met Chuba Akpom, die overkwam van Middlesbrough, een extra spits aantrok. Brobbey zag een buitenspeldoelpunt afgekeurd worden en werd in de 61ste minuut gewisseld voor Akpom. Ook laatstgenoemde kon geen geldig doelpunt op het scorebord zetten.

Na afloop gaf Maurice Steijn te kennen dat Brobbey de laatste weken al kampte met lichte hamstringklachten. De trainer van Ajax zei dat de wissel in Sittard bedoeld was uit voorzorg, ook omdat Brobbey midweeks tegen Ludogorets (0-1 verlies) negentig minuten had gemaakt.

Reiziger roept centrumverdediger Ryan Flamingo van FC Utrecht op als vervanger van Brobbey. Ook Ryan Gravenberch, die zich wil richten op zijn nieuwe club Liverpool, komt niet naar Jong Oranje. Nederland Onder 21 opent de komende interlandperiode de nieuwe EK-kwalificatiecyclus. Op vrijdag 8 september tegen Moldavië O21 en op dinsdag 12 september tegen Noord-Macedonië O21.