‘Brobbey loopt bewust door op Vaessen, hij wil hem gewoon pijn doen’

Maandag, 2 oktober 2023 om 17:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:11

Oud-spits Harry van der Laan beschuldigt Brian Brobbey bij FC Rijnmond van bewust doorlopen op RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen.

De aanvaller van Ajax wordt in het tv-programma van de regionale omroep hard aangepakt door Van der Laan, die ervan overtuigd is dat Brobbey de botsing had kunnen voorkomen. In Kick-off van De Telegraaf nemen Mike Verweij en Valentijn Driessen het juist voor Brobbey op.

De schrik was zaterdagavond enorm toen Brobbey laat in de wedstrijd tussen RKC en Ajax (2-3 bij staking) na een slechte aanname doorliep op Vaessen. Op foto's van het moment is te zien dat de schoen van de Ajax-spits tegen het hoofd kwam van de RKC-keeper.

"Iedereen had het over een ongelukkige botsing, maar dit heeft niets met een ongelukkige botsing te maken”, zegt Van der Laan bij FC Rijnmond. “Hij kan de keeper gewoon ontwijken. Hij kan over hem heen springen of hij kan er ruim omheen."

Van der Laan, die als spits voor Feyenoord, FC Den Bosch en ADO Den Haag uitkwam, herkent de situatie uit zijn eigen carrière. "Ik heb dit tientallen keren meegemaakt. Normaal pakt de keeper de bal en spring jij eroverheen. Dat deed hij niet. Hij schopte hem zelfs tegen zijn hoofd nog even, kort. Dat is gewoon een heel zware overtreding. Hij wil hem niet doodschoppen, maar hij wil Vaessen wel pijn doen."

In de podcast Kick-off klinkt een compleet ander geluid. "Dit deed hij absoluut niet expres", zegt Verweij stellig. "Daar is het de jongen niet naar." Driessen voegt toe: "Je kon ook zien dat hij het niet bewust deed."

Zondagavond kwam het nieuws naar buiten dat Vaessen het ziekenhuis heeft verlaten. De doelman maakt het naar omstandigheden goed. "Er waren geen bloedingen te zien of andere grote dingen", aldus RKC-aanvoerder Michiel Kramer bij NOS Studio Voetbal.