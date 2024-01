Brobbey loodst opnieuw kwetsbaar ogend Ajax met twee goals langs RKC

Ajax heeft zondag in eigen huis geen fout gemaakt tegen RKC Waalwijk. De ploeg van John van 't Schip leunde andermaal op centrumspits Brian Brobbey, die Ajax met twee doelpunten in de eerste helft op weg hielp,. Tussendoor scoorde Michiel Kramer voor RKC, maar Ajax liep na rust via Kristian Hlynsson en Steven Berghuis uit tot 4-1. Brobbey miste in de tweede helft nog een penalty. Ajax blijft vijfde, maar verkleint de achterstand tot de concurrenten FC Twente en AZ, die deze speelronde puntenverlies leden. RKC blijft zestiende.

Van 't Schip moest door de afwezigheid van de geblesseerde Josip Sutalo puzzelen. Tristan Gooijer maakte zijn basisdebuut op de rechtsbackpositie, waardoor Devyne Rensch naar het centrum van de verdediging schoof. Ar'Jany Martha speelde als linksback bij afwezigheid van Borna Sosa.

Jordan Henderson, de nieuwe aanwinst van Ajax, is nog in afwachting van een werkvergunning, maar zat wel op de tribune in de Johan Cruijff ArenA.

Mats Seuntjens maakte zijn rentree voor RKC. De aanvaller kende een ongelukkig uitstapje naar FC Utrecht, dat hem na een half jaar transfervrij liet terugkeren in Waalwijk. Seuntjens begon op de linkerflank.

Ajax ging voortvarend van start. Een afgemeten voorzet van Berghuis belandde in de negende minuut op het hoofd van Steven Bergwijn. De linksbuiten legde de bal handig panklaar voor Brobbey, die van heel dichtbij niet meer kon missen: 1-0.

RKC sloeg binnen zes minuten sterk terug. Een goede voorzet van Aaron Meijers bleef hangen in het strafschopgebied, ondanks pogingen van zowel Martha als Jorrel Hato om de bal weg te werken. Er ontstond een hachelijke scrimmage, waarbij Ajax-keeper Diant Ramaj de bal op zich kreeg geschoten door Hato. Kramer werd de lachende derde en tikte van heel dichtbij binnen: 1-1.

Ajax nam het initiatief weer in handen. Berghuis knalde in de dertigste minuut een bal op de lat. Vijf minuten later maakte Brobbey er 2-1 van. De spits van Ajax liet zich met de rug naar het doel aanspelen en wist handig weg te draaien. Zijn schot met links ging rechtdoor het doel binnen.

Op slag van rust werd RKC opnieuw gevaarlijk in de snelle tegenstoot. Denilho Cleonise was Martha te snel af, maar zijn schot kon Ramaj niet verrassen.

Na rust ging Ajax op zoek naar een derde treffer. Bergwijn kreeg na een uur spelen een aardige schietkans, maar de linksbuiten vuurde behoorlijk hard naast. Hlynsson had vier minuten later meer succes met een geplaatst schot vanbuiten het strafschopgebied. Daarmee liet de IJslandse middenvelder keeper Etienne Vaessen kansloos: 3-1.

Twintig minuten voor tijd kreeg Ajax een uitgelezen kans op een vierde doelpunt. Bas Nijhuis constateerde na een VAR-ingreep aan de zijlijn van het veld hands van Meijers op een schot van Bergwijn: een penalty voor Ajax. Bergwijn, de vaste nemer, gunde de kans aan Brobbey om van elf meter zijn hattrick te voltooien. Dat lukte niet, want Vaessen tikte de inzet van Brobbey weg uit de onderhoek.

In de slotfase ging RKC aanvallender spelen in de hoop op een late ommekeer, maar de bezoekers werden in de counter geslacht door Ajax. Invaller Carlos Forbs hield het overzicht en legde breed op Berghuis. Die vond van een meter of zestien beheerst de kruising: 4-1.

In blessuretijd kreeg RKC-invaller Ilias Takidine nog een gigantische kans, maar de aanvaller raakte de bal in totaal vrije positie dramatisch.

