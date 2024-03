Brobbey lijkt te twijfelen over systeem Ajax: ‘Wel een beetje moeilijk voorin’

Brian Brobbey beleefde met Ajax een pijnlijke avond in Birmingham. De spits zag zijn ploeg door persoonlijke fouten met 4-0 onderuit gaan tegen Aston Villa. Brobbey erkent moeite te hebben met het 5-4-1-systeem waarin Ajax de laatste weken aan de aftrap verschijnt.

"Als je ziet wat voor fouten wij achterin maken", verzucht Brobbey voor de camera's van Veronica. "Dan weet je dat het gewoon door onszelf komt. Ze zijn natuurlijk wel de betere ploeg, maar als je ziet wat voor fouten wij maken..."

"Iedereen kan fouten maken", vervolgt Brobbey. "Maar als het zo vaak gebeurt, begint dat toch wel te irriteren?", vraagt interviewster Noa Vahle aan de aanvaller. "Ja klopt, ja. Maar wat kan je eraan doen?"

Brobbey bleek voor het duel met Villa fit genoeg en startte zodoende in de punt van de aanval. In het 5-4-1-systeem was hij de enige aanvaller. Hij erkent dat het weer een moeizame avond was als eenzame spits.

"Weinig gecreëerd, denk ik. Niet goed", is zijn analyse van de wedstrijd. "Ik denk dat het wel een beetje moeilijk is voorin, eerlijk gezegd. Als je daar staat met Kenneth (Taylor, red.) en Kris (Kristian Hlynsson, red.), het was ook moeilijk om hen te zoeken. Het ging allemaal zo moeizaam."

"Of ik Steven Bergwijn en Steven Bergwijn met hun creativiteit ook mis? Zij worden zeker gemist, ja. Ik hoop dat zij snel fit zijn." Vahle vraagt Brobbey vervolgens wat hij, als eenzame spits, van het systeem vindt.

"Ik doe gewoon wat de trainer van me vraagt en dat zal ik ook blijven doen. Als hij dit wil, speel ik graag zo voor hem. Ik denk dat zo'n wedstrijd ook om zo'n systeem vraagt, maar het lukte niet vandaag (donderdag, red.)."

"Of het ook als spits werkte vandaag? Nee", antwoordt Brobbey resoluut. "Het lijkt er wel een beetje op dat je liever 4-3-3 speelt", merkt Vahle op. "Nee. Vraag het maar aan de trainer als je hem zo gaat interviewen", besluit Brobbey.

