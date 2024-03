Brobbey is niet zo blij met Vink: ‘Ik zal het aan hem doorgeven, Brian’

Brian Brobbey kan niet genieten van zijn benoeming tot man of the match voor zijn invalbeurt tegen Fortuna Sittard (2-2). De spits van Ajax bracht een punt binnen voor zijn ploeg. "Als ik de winnende had gemaakt dan was ik blij om man of the match te zijn, maar nu niet zo", zegt Brobbey na afloop tegenover Hans Kraay junior van ESPN.

Brobbey moest bij de microfoon in de catacomben van Johan Cruijff ArenA voorafgaand aan zijn interview even wachten, omdat Marciano Vink op televisie nog bezig was met zijn analyse. "Ik vind dat Marciano best wel lang praat", zegt Brobbey met een kwinkslag tegen Kraay junior. "Ik sta er misschien al drie minuten."

Kraay junior reageert daarop met: "Volgende keer wat wachtgeld uit de portemonnee van Marciano?" Brobbey: "Nee, hoeft niet, hoeft niet."

Brobbey werd na een uur spelen ingebracht door trainer John van 't Schip. "Ik moest komen invallen. Ik heb een beetje pijn aan mijn linkerhamstring, dus ik wilde eigenlijk niets forceren. Het liefst wil je met 4-0 winnen, dan hoef je niet in te vallen."

Kraay junior zag 'een ander Ajax' met Brobbey binnen de lijnen. "Dat zeg jij, Hans. Ik weet het niet, ik weet het niet." Kraay junior: "Je weet dat ik er heel veel verstand van heb he? Je kan ook zeggen: 'Je hebt gelijk, Hans.'" Brobbey reageert lachend: "Je hebt gelijk."

Ajax speelde opnieuw met vijf verdedigers. Dat beperkt de aanvoer voor de eenzame spits voorin. "Het systeem is natuurlijk wennen, want normaal spelen we 4-3-3. Maar ik kan begrijpen dat we nu anders spelen, gezien de tegengoals die we kregen."

Kraay junior komt tot slot terug op de opmerking van Brobbey over Vink. "Ik zal doorgeven aan Marciano: we laten Brian Brobbey niet wachten." Brobbey moet opnieuw lachen. "Helemaal goed, helemaal goed."

Vink, die elders in het stadion op het veld staat, is zich van geen kwaad bewust. "Als je dingen goed wil uitleggen, dan moet je ook af en toe wat tijd nemen", zegt Vink.



