Brobbey is niet helemaal gelukkig bij Ajax: â€˜Maar ik moet hiermee leren levenâ€™

Brobbey is niet helemaal gelukkig bij Ajax: ‘Maar ik moet hiermee leren leven’

Brian Brobbey voelt zich niet helemaal senang bij het nieuwe systeem dat Ajax hanteert. John van 't Schip kiest de laatste weken voor zekerheid met vijf verdedigers, wat ten koste gaat van de aanvoer voor centrumspits Brobbey. "Dat is voor mij lastig", erkent Brobbey na afloop van de Conference League-wedstrijd tegen Aston Villa (0-0) tegenover Noa Vahle van Veronica.

Brobbey stond tegen Aston Villa voor zijn gevoel enigszins op een eiland. "Ik denk dat ik best veel sprintjes heb moeten trekken, ja", aldus de aanvaller. Emiliano Martínez, de doelman van de Engelsen, verdedigde ver voor zijn doel. "Elke keer als we de bal lang speelden, stond die keeper daar."

Brobbey miste de laatste drie wedstrijden buitenspelers om zich heen, omdat Van 't Schip gaat voor een systeem met vijf verdedigers. Brobbey is daar niet helemaal gelukkig mee. "Deze wedstrijd was best wel lastig voor mij, in je eentje voorin natuurlijk. Maar ik denk dat ik op zich wel een prima wedstrijd heb gespeeld."

"Het is natuurlijk anders, omdat je in je eentje speelt, met twee nummers 10. Normaal ben je buitenspelers gewend. Ik denk dat ik wel iets minder aanvoer heb, maar dit is op dit moment hoe we spelen, dus ja... Ik moet ermee leven."

In de 35ste minuut kreeg Brobbey de grootste kans van de wedstrijd. Na uitstekend voorbereidend werk van Jorrel Hato kwam de spits een-op-een met Martínez. Brobbey schoot de bal met links in het zijnet. "Het was een zeker een goede pass van Jorrel. Ik denk dat ik de tegenstander eerder had moeten afsnijden, naar rechts moeten gaan. Dan had ik met mijn rechterbeen kunnen afwerken."

Brobbey heeft ondanks de verminderde aanvoer genoten van het duel. "Ja, het is altijd lekker om je te meten met Premier League-spelers." Ajax heeft door het 0-0 gelijkspel perspectief voor de return in Birmingham. "We kunnen met veel vertrouwen op deze wedstrijd terugkijken. We moeten volgende week dezelfde dingen laten zien."

