‘Brobbey is een hele goede spits, maar hij wordt niet de beste van Europa’

Hans Kraay junior vindt het positivisme rondom Brian Brobbey een tikkeltje overdreven. De verslaggever annex analist concludeert zondag in Goedemorgen Eredivisie dat Ajax over een goede spits beschikt, maar benadrukt tevens dat Brobbey (nog) niet tot de wereldtop behoort.

"Zullen we het een beetje in het midden houden met z'n allen", tempert Kraay de euforie rondom Brobbey. "Hij heeft in het begin van het seizoen heel veel kritiek gehad in verschillende programma's. Dat hij er bijna niks van kon. En dan zeggen mensen dat hij de beste van Europa wordt."

"Ik denk dat het allebei niet klopt. Hij wordt niet de beste van Europa. Het zit er allemaal een beetje tussenin", weigert Kraay de spits van Ajax op een voetstuk te plaatsen. "Hij is gewoon een hele goede spits, daar hoeven we toch geen etiket op te plakken?"

Presentator Milan van Dongen brengt vervolgens in herinnering dat Brobbey volgens Aad de Mos de beste Nederlande spits is in de komende tien jaar. "Daar komen we wel dicht bij in de buurt. Zou je het over Depay hebben, wat ik geen absolute diepe spits vind. Brobbey is wel onze beste diepe spits", mengt Mario Been zich in de discussie.

"Ik denk dat hij ontzettende veel heeft. Ik heb ook naar het gesprek van Marco van Basten omtrent Brobbey geluisterd. Marco en Dennis Bergkamp waren stilisten, Brobbey is een ander type spits. Hij is met zijn 21 jaar wel oersterk, en heel moeilijk te verdedigen."

"Maar waarom moeten we er nu alweer tien jaar plakken?", blijft Kraay sceptisch. "Het is gewoon een goede spits. Ik heb zoiets van: laten we er lekker van genieten."

Been vraagt aan Kraay wat hij de ideale spits vindt voor dit Nederlands elftal. "Als hij een keer fit blijft en voor het EK tien wedstrijden kan spelen, dan denk ik toch Depay. Maar in deze vorm loopt Brobbey in ieder geval niet in de weg", aldus Kraay.

