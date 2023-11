‘Brobbey is completer als spits dan Gakpo, Gimenez en Pavlidis’

Vrijdag, 17 november 2023 om 20:45 • Mart van Mourik

Wim Kieft baalt nog altijd van de publieke kritiek van Ronald Koeman aan het adres van Brian Brobbey, zo maakt de analyticus duidelijk in zijn column in De Telegraaf. De columnist laat weten dat de bondscoach het vertrouwen mogelijk krenkt van de aanvaller van Ajax, die volgens Kieft zelfs completer is dan Santiago Gimenez, Vangelis Pavlidis en Cody Gakpo.

Afgelopen week uitte Koeman aan tafel bij Rondo openlijk kritiek op de spits van Ajax. "Ik hoop nog steeds dat hij zich doorontwikkelt. We hadden hem de vorige interlandperiode bij Oranje. We waren aan het afwerken en je zag dat zijn eerste aanname en de manier van afwerken niet goed was."

Kieft begrijpt niets van de kritiek van de bondscoach. “Heb je een beetje empathisch vermogen, kan je je verplaatsen in de gevoelens en gedachtes van een spits, dan is het dom om als bondscoach het scorend vermogen van zo iemand ter discussie te stellen. Zeker als jij als coach die jongen nodig hebt om doelpunten te maken in interlands.”

“Als bondscoach ben je per definitie een diplomaat naar buiten toe. Wat je intern in de kleedkamer tegen een speler zegt of vertelt hoe je vindt dat hij functioneert, of juist niet functioneert, staat daar los van”, vindt Kieft, die Brobbey als de nummer één achter Memphis Depay ziet.

“Achter Brobbey en Depay komt Cody Gakpo, een prima spits, die bij Liverpool overigens af en toe op het middenveld speelt, maar geen internationale top is als spits. Daarachter ben je veroordeeld tot Wout Weghorst, die pas sinds kort het doel weer vindt in Duitsland of iemand als Donyell Malen, die echter liever van de flank komt.”

“In Nederland wordt overspannen gedaan over Santiago Gimenez en Vangelis Pavlidis, maar ik vind Brobbey completer, sneller en met een hogere handelingssnelheid”, besluit Kieft. “Eens komen die doelpunten. Als het vertrouwen daar is.”

Brobbey kon zelf overigens wel leven met de kritiek die Ronald Koeman uitte, zo liet hij desgevraagd weten in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. "Ik ben nog een jonge speler, 21 jaar", verwees de spits naar zijn jeugdige leeftijd. "Ik heb natuurlijk heel veel verbeterpunten en dat is trainbaar, ja. En mensen zeggen altijd wel wat over me, daar heb ik geen invloed op. Dus ja.”