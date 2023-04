‘Brobbey houdt niet van pijn. Hij zei altijd: ’Doe rustig, doe rustig, man!‘’

Donderdag, 20 april 2023 om 10:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:39

Brian Brobbey heeft een lage pijngrens. Dat stelt voormalig ploeggenoot Neraysho Kasanwirjo in het programma Kick 't Met van Ziggo Sport. Kasanwirjo wordt in het programma gevraagd in hoeverre er opstootjes waren in de jeugd bij Ajax, waar de huidig Feyenooder met Brobbey samenspeelde. "Hij zei altijd: 'Doe rustig, doe rustig man!'"

In Kick 't Met komt de recente ophef rondom Sadio Mané ter sprake. De aanvaller van Bayern München deelde afgelopen week na het Champions League-debacle tegen Manchester City een klap uit aan ploeggenoot Leroy Sané en kreeg daarvoor onder meer een recordboete en een schorsing opgelegd. Presentator Jefferson Osei vraagt of Kasanwirjo, die net als Kenneth Taylor te gast is in het programma, zich ook zulke dingen uit zijn tijd bij Ajax herinnert.

"Vechten deden we niet echt", steekt Kasanwirjo van wal. "Maar je had van die boardings in de pannakooitjes, en dan was het van: bam, tegen de boarding. Op een gegeven moment wordt het dan grimmig en gaat iedereen op elkaar. Dat waren die dingen vroeger." Taylor voegt toe: "We waren toen ook nog jong, dus het was wat meer stoeien."

Osei is met name geïnteresseerd in de duels tussen Kasanwirjo en Brobbey. Laatstgenoemde zat daar echter niet vaak op te wachten, zo vertelt de Feyenoorder lachend. "Brobs houdt niet van pijn. Vooral niet op de training. Hij zei altijd: 'Doe rustig, doe rustig, man!' Aanvallers houden niet van pijn. Als je op hun tenen staat, bijvoorbeeld. Ik zeg je eerlijk: daar hou ik ook niet van. Nagel wordt zwart enzo, moet eraf. Nee, man."

Kasanwirjo speelde tot juli 2021 in de Ajax-jeugd, alvorens hij transfervrij de overstap maakte naar FC Groningen. In anderhalf jaar in de Euroborg ontpopte de centrumverdediger zich tot dragende kracht, waarmee hij een transfer naar Feyenoord verdiende. De teller staat daar vooralsnog op slechts 65 speelminuten, verdeeld over drie invalbeurten. Kasanwirjo's laatste wedstrijd dateert van 5 april, toen hij 22 minuten in actie kwam tijdens de halve bekerfinale tegen Ajax (1-2 verlies).