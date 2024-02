Brobbey, Henderson, Berghuis én V/d Boomen met pijntjes uit duel Ajax gekomen

Steven Berghuis is een twijfelgeval voor zondag, wanneer Ajax het in eigen huis opneemt tegen NEC. Dat vertelt trainer John van 't Schip op de clubkanalen van de Amsterdammers. Ook Brian Brobbey en Jordan Henderson hadden last na het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt (2-2). Branco van den Boomen heeft daarnaast 'een kleine reactie' gehad na zijn rentree.

Van de vier bovengenoemde spelers lijken Brobbey en Henderson zondag wel 'gewoon' vanaf het begin inzetbaar. "Brian en Jordan zijn te overkomen, maar Steven is denk ik wel een twijfelgeval voor zondag", vertelt Van 't Schip, die wel over Devyne Rensch kan beschikken. De verdediger werd tegen de Noren in de rust gewisseld voor Borna Sosa. "Rensch is uit voorzorg eruit gehaald."

Van den Boomen maakte na een maandenlange knieblessure zijn rentree voor Ajax. De Noord-Brabander maakte als een van de weinigen een uitstekende indruk en benutte een strafschop, waarna Berghuis nog dieper in blessuretijd een gelijkspel uit het vuur sleepte tegen de stugge Noren.

Van 't Schip is tevreden over de invalbeurt van Van den Boomen. "Hij viel goed in, maar we moeten met hem ook voorzichtig zijn. Hij heeft wel een kleine reactie na gisteren (donderdag, red.). Branco kan helaas niet in Jong Ajax spelen, dat is jammer voor hem. Hij moet zijn minuten gaan maken met invalbeurten, of beginnen en dan kijken hoever hij komt. Maar we moeten in eerste instantie ook kijken dat die knie helemaal goed is."

Ajax speelde donderdag een ronduit slechte wedstrijd tegen Bodø, al is er door de miraculeuze ontsnapping nog voldoende perspectief om de achtste finales van de Conference League te bereiken. "Het gaat over twee wedstrijden en we zijn nog volop in de race. Het gelijkspel was ongelooflijk belangrijk voor ons. Nu kijken we vooruit naar NEC en maandag gaan we ons weer bezighouden met Bodø."

Zondag wacht dus NEC, dat de laatste tijd een uitstekende indruk maakt. Des te verrassender gingen de Gelderlanders in de vorige speelronde met 2-0 onderuit bij RKC Waalwijk. "NEC heeft een goed voetballende ploeg, die je niet te veel ruimte moet geven", vindt Van 't Schip. "We hebben daar gewonnen, maar ze hebben het ons ook in die fase moeilijk gemaakt. We weten inmiddels dat geen enkele wedstrijd gemakkelijk voor ons is. We moeten ons daarom optimaal voorbereiden en bij de les zijn."

Ajax, dat eerder dit seizoen mede dankzij een ijzersterke Brobbey won bij NEC (1-2), mag zich eigenlijk geen puntenverlies meer veroorloven in de strijd om plek vier. De veroveren van de derde plaats, goed voor de voorronde van de Champions League, lijkt gezien de achterstand van negen punten van FC Twente een vrij onmogelijke opgave te zijn geworden.

