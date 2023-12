Brobbey heeft gift voor het zoontje van Vaessen: ‘Dit gaat hij mooi vinden’

Woensdag, 6 december 2023 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:52

Dat Etienne Vaessen en Brian Brobbey na afloop van het restant van het duel tussen RKC Waalwijk en Ajax (2-3) van shirt wisselden was vooraf al onderling afgesproken. De doelman van RKC en de spits van Ajax, die op 30 september ongelukkig in botsing kwamen, verschenen woensdag gebroederlijk voor de camera bij ESPN. "Het contact tussen ons is top. Het heeft mij en mijn familie goed gedaan", aldus Vaessen.

Brobbey kwam in het eerste deel van de wedstrijd, ruim twee maanden geleden, met zijn schoen tegen het hoofd van Vaessen. Even was er paniek op het veld, maar de doelman van RKC bleek al snel geen blijvend letsel over te houden en stond woensdag dan ook 'gewoon' weer op het veld voor de laatste tien minuten.

"Ik heb hem helemaal niks kwalijk genomen", zegt Vaessen. "Brian is gewoon een goede jongen die vol voor duels gaat. Ik ga zelf ook vol voor duels. Het was gewoon pech, ik was op de verkeerde plek op het verkeerde moment."

Na afloop van de wedstrijd zochten Vaessen en Brobbey elkaar op. "We hadden via de app al besproken dat we shirtje zouden ruilen, ook voor zijn zoontje", legt Brobbey uit.

"Mijn zoontje is ook helemaal Brobbey-gek, je weet hoe dat gaat met die kleine kindjes", reageert de goalie van RKC. "Hij gaat het mooi vinden."

Het restant van het duel duurde slechts tien minuten, toch was Brobbey na afloop buiten adem. "Ik was helemaal kapot ja. Dit waren een van mijn zwaarste zes minuten ooit. Helemaal kapot."

RKC vocht voor wat het waard was, maar creëerde niet veel meer tegen Ajax. Vaessen had graag mee naar voren willen gaan bij een hoekschop of vrije trap, maar dat zat er niet in. "Ik had het wel gedaan, maar zover kwam het niet. Ik vond de energie die wij toonden wel mooi."

"We hebben één kansje gecreëerd, maar Ajax deed het slim, met Brian de hoek in. Die krijg je moeilijk aan de kant."