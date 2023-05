‘Brobbey geldt als goedkoop alternatief van Kane en Osimhen bij Man United’

Manchester United wil zich komende zomer versterkingen op de spitspositie. Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Victor Osimhen (Napoli) golden geruime tijd als topkandidaten. De komst van een van beiden lijkt echter een lastig verhaal te worden. Volgens de Britse tak van ESPN geldt Ajacied Brian Brobbey inmiddels als een goedkoper alternatief.

ESPN weet van bronnen binnen de club dat Ten Hag komende zomer een budget van minimaal 115 miljoen tot maximaal 175 miljoen euro tot zijn beschikking heeft. Binnen de club heerst het gevoel dat het elftal van United op twee á drie sleutelposities versterkt dient te worden, al is er begrip dat Ten Hag hoopt op meer versterkingen.

De komst van een nieuwe spits heeft voor the Red Devils de hoogste prioriteit. Kane en Osimhen staan bovenaan de shortlist van United. De komst van een van hen lijkt vanwege een verwachte transfersom van meer dan honderd miljoen euro echter niet realistisch. United zou het bovendien niet zien zitten om maandenlang met Tottenham-voorzitter Daniel Levy te onderhandelen over Kane, terwijl Osimhen ook wordt begeerd door Chelsea en Bayern München.

Op een lijst met goedkopere alternatieven is de naam van Brobbey terug te vinden. Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic en Tammy Abraham worden eveneens als interessante targets beschouwd. Op het middenveld loopt United tegen hetzelfde probleem aan. Jude Bellingham, Frenkie de Jong en Declan Rice zijn onhaalbaar, waardoor the Mancunians zich richten op Mason Mount en Mateo Kovacic van Chelsea, of de transfervrije komst van Adrien Rabiot. United wordt daarnaast ook gelinkt aan James Maddison en Alexis Mac Allister.