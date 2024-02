Brobbey brengt belangrijk advies van broers direct in praktijk: ‘We praten veel’

Brian Brobbey is tegenwoordig rustiger in het veld dan voorheen. Dat vertelt de spits van Ajax bij ESPN, na afloop van het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt. Brobbey praat veel met zijn broers, en zij hebben hem geadviseerd om te stoppen met schreeuwen tegen de scheidsrechters.

Brobbey is de laatste maanden behoorlijk opgeleefd bij Ajax. Met name met zijn doelpunten laat hij zien van grote waarde te zijn, maar ook doordat hij fysiek sterk is en daarmee als aanspeelpunt fungeert.

Tegen Bodø verscheen hij niet op het scoreformulier, maar hij verdiende vlak voor de negentigste minuut wel een strafschop. Odin Bjørtuft beging een overtreding op Brobbey, waarna de verdediger met rood kon vertrekken en Branco van den Boomen de toegekende penalty benutte: 1-2. Enkele minuten later zorgde Steven Berghuis ook nog voor de 2-2.

Dat Brobbey een moeilijke tegenstander is voor veel verdedigers, blijkt wel uit het feit dat hij het in de fysieke duels soms flink te verduren krijgt. Bij ESPN krijgt hij de vraag of dat frustrerend voor hem is.

“Wel frustrerend, maar ik moet gewoon mijn ding blijven doen, m’n focus houden en m’n koppie erbij houden”, reageert de aanvaller. “Dan gaat het allemaal vanzelf. Het kon beter vandaag, ik had natuurlijk ook een kans die erin kon. Maar dat ik hard heb gewerkt, daar ligt het niet aan denk ik.”

Vervolgens merkt verslaggever Cristian Willaert op dat Brobbey rustiger is geworden. Voorheen uitte hij zijn woede nog wel eens richting de scheidsrechter, maar dat lijkt nu minder het geval. “Ik ben lekker rustig geworden”, beaamt hij. “M’n broers spreken heel veel met me, dat ik moet stoppen met schreeuwen tegen de scheidsrechter. En ik stond vandaag op scherp. Ik denk dat wanneer je tegen de scheidsrechter gaat schreeuwen, hij alleen maar een beslissing tegen je gaat nemen. Dus vanaf nu blijf ik rustig.”

Al met al zag de aanvaller dat Ajax het allesbehalve makkelijk had tegen de Noorse club. “Het was een hele lastige wedstrijd. Zoals je zag, kwamen we er niet goed onderuit met druk zetten. Ik denk ook dat zij een heel goed voetballend team hebben. Lastige ploeg. We moeten volgende week ons koppie erbij houden en onze afspraken nakomen. En ik moet rustig blijven.”

