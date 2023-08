Brobbey boezemt geen ontzag in: 'Lang niet zo'n complete spits als ik'

Woensdag, 16 augustus 2023 om 09:20 • Lars Capiau • Laatste update: 09:52

Brian Brobbey speelde afgelopen zaterdag tegen Heracles Almelo geen gelukkige wedstrijd en krijgt de laatste tijd de nodige kritiek op zijn spel. Ook Henny Meijer, oud-speler van onder meer Ajax, FC Groningen en Telstar, ziet tekortkomingen bij de fysiek sterke spits, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

"Brobbey is een leuke jongen, maar lang niet zo’n complete spits als ik was", concludeert Meijer, die één interland voor het Nederlands elftal speelde. De oud-spits keek vol ongeloof toe hoe de Ajacied kans op kans verkwanselde in de eerste Eredivisie-speelronde. "Ik zat zaterdag tegen Heracles op de tribune. De kans die hij miste bij de tweede paal, dat is toch ongelooflijk? Als je de bal aanneemt en schiet is het honderd procent een goal. Ik begrijp zulke missers gewoon niet. Het is trainbaar."

Meijer ziet één duidelijk gebrek in het spel van de spits. "Brobbey kan een bal vasthouden en terugkaatsen. Hij kan het spel verleggen, maar heeft niet de beweeglijkheid om weg te draaien", gaat de voormalig Oranje-international verder. "Je wordt pas gevaarlijk als de tegenstander er rekening mee moet houden dat je een bal af kunt leggen, maar ook weg kunt draaien."

Maurice Steijn gaf recent aan een versterking voor de spitspositie te willen hebben, daar Brobbey naast Christian Rasmussen de enige centrumspits in de selectie is. Voor die positie heeft Ajax Chuba Akpom op het oog. De 27-jarige aanvaller zou zijn medische keuring al hebben doorstaan en rugnummer 10 toegewezen hebben gekregen. De aanvalsleider scoorde afgelopen seizoen 28 goals in de Championship namens Middlesbrough.