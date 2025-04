Britse pers ziet massaal absolute dissonant bij Manchester United: 'Slechtste aankoop ooit'

Rasmus Højlund moet het absoluut ontgelden in de Britse pers. De Deense spits van Manchester United heeft in heel 2025 pas één keer gescoord voor de club en miste ook tegen Wolverhampton Wanderers (0-1 verlies) weer twee grote kansen.

Van het Engelse Goal krijgt hij dan ook een 3 voor zijn optreden. “Het nieuwste optreden zijn pijnlijke seizoen. Werd getackled toen hij moest voorgeven en miste een gigantische kans op een voorzet van Garnacho”, onderbouwt Goal het oordeel.

Ook het immer kritische Manchester Evening News is niet mals voor de aanvalsleider van the Red Devils. “Totaal onzichtbaar in de eerste helft. Een goede actie werd tenietgedaan door het feit dat hij te lang treuzelde. De voorzet van Garnacho verwachtte hij niet.” De krant besluit hem een 4 te geven.

Ook van The Sun krijgt Højlund een 3. “Hij heeft één doelpunt in 28 wedstrijden gemaakt. Hij klaagt altijd over de aanvoer, maar bij een voorzet van Garnacho was hij er te laat bij. Hij koste 75 miljoen euro en is hard op weg de slechtste aankoop ooit te worden.”

Het Britse The Telegraph gaf weliswaar geen cijfer aan de 22-jarige aanvaller, maar had wel zijn oordeel klaar. “Zijn anticipaties en loopacties zijn niet van het niveau dat Manchester United moet nastreven. Hij staat altijd verkeerd. Logisch dat hij pas negen keer op doel schoot dit seizoen.”

Tot slot deed ook de BBC nog een duit in het zakje. Analist Glenn Murray, zelf voormalig spits, heeft medelijden met Højlund. “Ik denk dat het een goede spits is, maar hij speelt met nul zelfvertrouwen.”

“Het is als spits van Manchester United moeilijk om uit te blinken. Garnacho wil alles zelf doen en ook van rechts komt er amper een goede voorzet. Hij staat er maar een beetje verloren bij.”