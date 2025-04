Britse pers ziet Virgil van Dijk een veelzeggend gebaar maken na hoofdrol tijdens zege Liverpool op West Ham United

Virgil van Dijk was zondag andermaal van grote waarde voor het Liverpool van Arne Slot. Nadat hij medeverantwoordelijk was voor de late gelijkmaker van West Ham United, was hij nog belangrijker bij de nog latere winnende treffer: 2-1. Ook een gebaar dat Van Dijk tijdens het duel vertoonde, maakte de tongen los.

Door een miscommunicatie tussen Van Dijk en Andy Robertson konden the Hammers in minuut 86 langszij komen. De aanvoerder schoot de bal tegen zijn Schotse collega-verdediger op, waarna laatstgenoemde Alisson passeerde. Drie minuten later maakte Van Dijk zijn fout goed door de 2-1 binnen te knikken.

De centrumverdediger vierde zijn goal op veelzeggende wijze, zo concludeert Liverpool Echo. Pal voor the Kop, de welbekende fanatieke tribune op Anfield, kuste Van Dijk het Liverpool-logo op zijn borst, waarmee hij ogenschijnlijk hintte op zijn aanstaande contractverlenging.

“Dat voelde als een symbolisch moment van toewijding aan Liverpool, niet dat dat nodig was”, schrijft het lokale medium, dat niet weet wanneer de nieuwe deal bekendgemaakt wordt. “Maar Van Dijks ontspannen aard toen hij de officiële contractverlenging van Mohamed Salah waarnam, was een duidelijk signaal dat zijn eigen situatie een einde nadert na maanden van speculatie.”

The Athletic romantiseert evengoed over de celebration van Van Dijk. “Het kussen van het logo vertelt over een liefdesaffaire in Liverpool die nog lang zal voortduren.”

“Van Dijk vervangen in de zomer was waarschijnlijk nog moeilijker geweest dan het vinden van een opvolger van Salah”, denkt het kwaliteitsmedium. “Ondanks dat hij in juli 34 wordt, heeft de Nederlander dit seizoen elke minuut van elke wedstrijd op het hoogste niveau gespeeld... en is hij absoluut geweldig geweest.”

Ook CaughtOffside zag een een betekenis in de kus van Van Dijk. “Het lijkt te suggereren dat de geruchten over zijn contractverlenging waar zijn.”