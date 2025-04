Britse pers wijst Arne Slot na nederlaag tegen Fulham op speler die zo snel mogelijk vervangen moet worden bij Liverpool

De nederlaag van Liverpool op bezoek bij Fulham zondag (3-2) maakte de tongen in Engeland los. Men verwacht niet dat de titel opeens op de tocht staat voor Arne Slot en de zijnen, maar wijst de manager wel op spelers die ver ondermaats voor de dag kwamen.

Zo moest Virgil van Dijk het flink bekopen vanwege zijn betrokkenheid bij de derde tegentreffer van Liverpool. Ook zijn partner in het hart van de defensie, Ibrahima Konaté, kreeg de nodige hoon naar zich toe. De meeste kritiek richtte zich op Andy Robertson. De 31-jarige linksback geldt als een legende van de club, maar overtuigt in de huidige campagne allerminst.

Tegen Fulham was hij direct betrokken, in de negatieve zin van het woord, bij de 2-1 van Alex Iwobi. Robertson leverde zomaar in bij de Nigeriaan, om even later het na te laten de bal weg te werken met het hoofd.

“Wat een puinhoop. Het is zo'n slechte pass van een speler met de kwaliteiten van Robertson”, beoordeelde Liverpool-icoon Jamie Carragher het balverlies van de Schot. “Vervolgens kopt hij de bal niet weg en schampt hij de bal onderweg naar het doel.”

The Athletic draait er niet omheen: Liverpool heeft in de zomer een nieuwe linksachter nodig. “Nu Robertson bijna in het laatste jaar van zijn contract zit, zou er volgend seizoen een geleidelijke overdracht kunnen plaatsvinden, waardoor Liverpool kan blijven profiteren van zijn leiderschap en schat aan ervaring.” Nog een seizoen met Robertson als eerste keus, dat lijkt het medium geen goed plan.

Sky Sports komt tot een vergelijkbare conclusie. “Binnenkort krijgt hij grotere concurrentie dan in de persoon van Konstantinos Tsimikas. Robertson is een clublegende, maar wel een die nu vecht voor zijn plekje.”

Een andere mening was ook The Independent niet toebedeeld. “Robertson kende een met fouten bezaaide wedstrijd, in een duel met een ploeg tegen wie hij eerder dit seizoen nog van het veld werd gestuurd, en the Reds kunnen niet anders dan de transfermarkt opgaan.”

Volgens The Athletic zijn er drie spelers concreet in beeld bij Liverpool als mogelijke nieuwe linksback: Milos Kerkez (Bournemouth), Antonee Robinson (Fulham) en Jorrel Hato (Ajax).