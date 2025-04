Britse media zijn het niet eens over Virgil van Dijk na Liverpool - West Ham United

De Britse media kijken met gemengde gevoelens terug op het optreden van Virgil van Dijk tegen West Ham United (2-1). Zondag maakte de Nederlander weliswaar de winnende treffer op Anfield waardoor Liverpool een stap dichter bij de Premier League-titel kwam, maar voor zijn doelpunt ging de centrumverdediger ook in de fout.

Lang genoot Liverpool een 1-0 voorsprong dankzij een vroege goal van Luis Díaz en assist van Mohamed Salah, maar in de slotfase kwam West Ham United nog op gelijke hoogte na een grote communicatiefout tussen Van Dijk en Andrew Robertson. Van Dijk herstelde zijn fout in de 89ste minuut, toen hij zijn ploeg naar de 2-1 overwinning kopte.

De reacties op het optreden van Van Dijk in de Engelse pers lopen na afloop flink uiteen. De Daily Mail geeft de Nederlandse stopper een 8 voor zijn spel en neemt hem de fout voorafgaand aan de 1-1 niet per se kwalijk.

“Hij was veel sneller dan Mohammed Kudus in de eerste helft. Hij had wel meer moeten doen bij de gelijkmaker. Van Dijk was op weg naar een slechte beoordeling, maar met zijn late winner redde hij de wedstrijd”, zo schrijft de tabloid.

Liverpool Echo was iets minder enthousiast over Van Dijk en gaf hem een 7. “Hij had een paar zwakke momenten. Hij kreeg gedurende de wedstrijd meer moeite met de tegenstander en hij ging in de fout bij de 1-1. Daarna tekende hij toch nog de 2-1 aan.”

De Daily Express deelt een schamele 6 uit aan de centrale verdediger van Liverpool. “Hij had veel moeite in de tweede helft. Ook ging hij in de fout bij de gelijkmaker van West Ham. Het was een matig optreden van Van Dijk, die wel de winnende maakte.”

Ook de fanpagina This is Anfield geeft een 6 aan Van Dijk. “Als je scoort na zo’n megafout dan wordt het je vergeven. Het was een zware wedstrijd voor hem tegen de aanvallers van West Ham. In de tweede helft maakte hij steeds meer foutjes.” GOAL geeft de Oranje-international eveneens een nipte voldoende.