Engelse media staan versteld van actie van Micky van de Ven tegen Eintracht Frankfurt

Micky van de Ven stond donderdagavond tegen Eintracht Frankfurt weer negentig minuten op het veld voor Tottenham Hotspur. Daarin plaatste de Nederlander zich voor de halve finale van de Europa League en maakte hij met één actie tegenover Hugo Ekitike bovendien grote indruk.

Na ongeveer een kwartier voetballen, ging Ekitike na een fraaie lange bal alleen op het doel af. De jonge Fransman dacht doelman Guglielmo Vicario te verschalken, ware het niet dat Van de Ven met een machtige sprint en correcte tackle roet in het eten gooien.

In Engeland staat men versteld van de snelheid van de Nederlander, die bij Spurs ook geteisterd wordt door blessures. Op X zegt iemand zelfs dat er geen verdediger is die zo’n sprint eruit kan gooien, maar ook de kranten zijn diep onder de indruk.

“Er was een machtige versnelling nodig van ‘de vliegende Hollander’ bij Tottenham Hotspur, om Ekitike te dwarsbomen. Van de Ven gaf hem een kleine voorsprong, maar herstelde zich binnen een mum van tijd om het gevaar eruit te halen”, zo schrijft The Daily Mail.

Ook The Sun geeft Van de Ven alle credits voor de overwinning van Tottenham Hotspur. “In Van de Ven hebben ze de snelste speler ooit in de Premier League. Hij sprintte terug om een briljante laatste tackle in te zetten, waarna hij op de keeper botste.”

“Van de Ven was uitstekend in de defensie”, zo schrijft The Guardian. “Er was even paniek toen Hugo Ekitike doorging op een lange punter van doelman Kauã Santos, maar Van de Ven kon net op tijd terugkomen.”

Mede door het indrukwekkende optreden van Van de Ven staat Tottenham Hotspur dus in de halve finale van de Europa League. Daarin zal het het opnemen tegen FK Bodø/Glimt, dat verrassend Lazio uitschakelde.