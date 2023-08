Britse media lovend: ‘Hij speelt als een reïncarnatie van Toby Alderweireld’

Zondag, 27 augustus 2023 om 11:44 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:44

Britse media hebben zich lovend uitgelaten over het optreden van Micky van de Ven tegen AFC Bournemouth zaterdag (0-2 winst). De van VfL Wolfsburg overgekomen verdediger startte wederom in de basis bij Tottenham Hotspur en deed dat niet onverdienstelijk. Zijn ploeg hield de nul, mede dankzij Van de Ven.

"Hij is sterk zowel met als zonder bal", schrijft The Evening Standard. De krant beoordeelt het optreden van de 22-jarige centrumverdediger met een 8. "Hij lijkt en speelt mysterieus, als een reïncarnatie van Toby Alderweireld." De Belg, die tegenwoordig zijn minuten maakt voor Royal Antwerp, verdedigde jarenlang successvol de kleuren van Tottenham.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Football.London beoordeelde Van de Ven met een 8. "Hij bleef meerdere keren kalm terwijl hij onder druk stond en verzorgde de opbouw van achteruit. Een zeer geslaagd optreden van de aanwinst, met daarin ook een aantal goede tackles." Tegen Bournemouth startte Van de Ven voor de derde keer op rij in de basis en hield zijn ploeg voor de tweede keer de 'nul'. Eerder werd met 2-2 gelijkgespeeld uit bij Brentford en werd in eigen huis met 2-0 gewonnen van Manchester United.

Van de Ven kwam deze zomer voor een bedrag van veertig miljoen euro over van Wolfsburg en heeft meteen een basisplek weten te veroveren. De jeugdinternational speelde slechts twee seizoenen in Duitsland. Eerder doorliep Van de Ven de jeugdopleiding van FC Volendam, waar hij ook zijn debuut maakte in het betaald voetbal. In Londen heeft de linkspoot een contract getekend tot medio 2029.