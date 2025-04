Britse media en analisten zijn verdeeld over de toekomst van Van Nistelrooij bij Leicester City

Ruud van Nistelrooij degradeerde afgelopen zondag met Leicester City uit de Premier League. De Nederlandse manager verloor in het eigen King Power Stadium met 1-0 van koploper Liverpool en daarmee viel het doek definitief.

Ondanks de degradatie van Van Nistelrooij is het niet zeker dat hij vertrekt bij de club. De voormalig trainer van PSV werd in november aangesteld en wist het tij niet te keren, maar dat ligt volgens de Engelse media en analisten niet slechts aan zijn trainerskwaliteiten.

Gary Neville, voormalig ploeggenoot van Van Nistelrooij, denkt dat het niet zozeer aan de manager ligt, maar aan de bestuurders erboven. Toch stelt de analist bij Sky Sports dat het geen gelukkig huwelijk is geweest tussen Leicester en Van Nistelrooij.

“Er is hommeles geweest in de kleedkamer en ook op het veld… Er is geen aspect van het voetbal waar zij goed in zijn. Ze kunnen niet verdedigen, niet aanvallen, blinken niet uit in standaardsituaties en de keeper is niet goed”, somt Neville op. “Ruud is een goede manager, maar niet al zijn klussen in zijn carrière zullen een succes zijn.”

Roy Keane vindt op zijn beurt dat the Foxes Van Nistelrooij wél moeten aanhouden. “Van Nistelrooij hoopt op een duimpje omhoog van de eigenaar. Hij vroeg om versterkingen in januari, die kreeg hij niet. Er moeten dingen veranderen daar en ik denk dat Van Nistelrooij de juiste man is voor de job.”

The Guardian weet niet Van Nistelrooij moet aanblijven. De kwaliteitskrant stelt dat, Leicester onder de trainer voor Van Nistelrooij, Steve Cooper, ook gedegradeerd was. “Die club zat in zo’n negatieve spiraal. Cooper ontslaan was logisch, al had Van Nistelrooij het wel beter kunnen doen.”

Leicester Mercury, een regionale krant, denkt dat er een kans bestaat dat de voormalig spits van onder meer Manchester United aanblijft bij de enkelvoudig kampioen. “In de bestuurskamer is enige sympathie voor hem, al kijken ze bijvoorbeeld ook naar Cesc Fabregas van Como.”

Volgens Daily Mail zijn vooral de aanvallende problemen gigantisch voor Van Nistelrooij en zijn ploeg. De club wist al negen thuisduels op rij niet te scoren. “De aanvallende problemen waren groot. Er was hoop dat hij het kon fixen, maar de resultaten bleven uit. Leicester zal de boel goed moeten evalueren.”