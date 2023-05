Briljant Manchester City laat niets heel van Real Madrid: 2-0 bij rust

Woensdag, 17 mei 2023 om 21:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:52

Manchester City is hard op weg om de finale van de Champions League te bereiken. De ploeg van trainer Josep Guardiola heeft in de eerste helft van de halve finale niets heel gelaten van Real Madrid en staat bij rust met 2-0 voor. Bernardo Silva is voorlopig de grote man met twee treffers. De Engelsen waren vanaf het begin de dominante partij en creëerden kans op kans. Het enige wapenfeit van Real voor rust was een schot tegen de lat van Toni Kroos.

City liet vanaf het eerste fluitsignaal zijn aanvallende intenties zien en dat leidde al snel tot meerdere grote kansen. Zo omspeelde Erling Braut Haaland Real-doelman Thibaut Courtois op knappe wijze, waarna de Noor niet helemaal goed uitkwam met zijn stappen. Ogenblikken later liet Haaland een nog grotere kans liggen. Een voorzet van Grealish kwam perfect op het hoofd van de spits, die zijn poging tegen de hand van Courtois zag belanden. Real kreeg maar geen grip op het spel van City. Illustratief voor het eerste kwartier was het aantal aangekomen passes bij beide ploegen. City liet 124 succesvolle passes noteren; Real 13.

???????? ???? '?????? ??????! ?? Bernardo Silva is de man die Manchester City op voorsprong brengt! Deze kon niet lang uitblijven, want de Engelsen trekken aan het langste eind ??#ZiggoSport #ChampionsLeague #ManCityRealMadrid pic.twitter.com/vaXDgKIRqm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 17, 2023

Nadat een nieuwe kopbal van Haaland andermaal onschadelijk werd gemaakt door Courtois, was het even later alsnog raak. Kevin De Bruyne gaf op karakteristieke wijze mee aan Silva, die het net vond met een hard schot in de korte hoek: 1-0. Real kon daar vrijwel niets tegenover zetten. Het eerste gevaar van de Madrilenen kwam na 35 minuten uit het niets. Kroos besloot uit te halen en trof via de vingertoppen van Ederson de lat. Het bleek een dure 'misser', want aan de andere kant stond het alweer 2-0. Uit een klutssituatie kwam de bal terecht bij Silva, die optimaal profiteerde met een rake kopbal. Vlak voor rust kwam City meermaals dicht bij de 3-0, maar dat leed bleef Real, in ieder geval voor rust, bespaard.