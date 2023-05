Brighton vecht dapper tegen City en gaat voor het eerst Europa League in

Woensdag, 24 mei 2023 om 23:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:15

Brighton & Hove Albion heeft woensdagavond geschiedenis geschreven. De ploeg van Roberto De Zerbi hield landskampioen Manchester City knap op 1-1, waardoor het behalen van de zesde plek een feit is. Brighton gaat zo voor het eerst in de clubhistorie de Europa League in. Jan Paul van Hecke speelde de hele wedstrijd en hield Erling Braut Haaland verrassend makkelijk in bedwang.

Voor kampioen City was er nog weinig om voor te spelen en dus besloot Guardiola net als tegen Chelsea weer enkele krachten te sparen. Zo ontbraken Rúben Dias, Jack Grealish, Aymeric Laporte en Manuel Akanji in de wedstrijdselectie en begon Julian Álvarez op de bank. Haaland kreeg afgelopen zondag al rust en stond 'gewoon' weer aan de aftrap in het Falmer Stadium. Nathan Aké moest het duel aan zich voorbij laten gaan vanwege aanhoudende klachten aan zijn kuit.

????????????????????????????????!!! ?? Door dit werkelijk heerlijke doelpunt van Julio Enciso gaat Brighton met een 1-1 tussenstand rusten tegen Manchester City! Krijgen we een winnaar in de tweede helft? ?? Zie het hier live! https://t.co/aFuoo5DU2l#ViaplayVoetbal #BHAMCI pic.twitter.com/1PkyKdkO56 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 24, 2023

In plaats van City was het Brighton dat voor de punten ging. The Seagulls hadden er aan één genoeg om zich officieel te kwalificeren voor de Europa League. Dat de openingstreffer van de bezoekers kwam, was dan ook een fikse domper voor De Zerbi en co. Riyad Mahrez stuurde Haaland weg, die opstoomde richting het doel van Jason Steele. De mee sprintende Phil Foden werd totaal over het hoofd gezien door de Brighton-defensie en kon moeiteloos intikken toen hij de bal van Haaland kreeg: 0-1.

De achterstand was onterecht te noemen, daar Brighton het overwicht had. Het had na twintig minuten al wel de paal getroffen en tien minuten later een afgekeurde goal gemaakt, maar zag de werklust pas vijf minuten voor rust beloond te worden. En hoe. Julio Enciso ontving de bal op zo'n twintig meter van het doel en streepte deze schitterend in de kruising langs Stefan Ortega: 1-1. Brighton lag weer op koers voor de Europa League en probeerde zelfs nog voor de overwinning gaan.

Het was echter City dat op de valreep bijna de drie punten stal. Tien minuten voor tijd vond Cole Palmer Haaland met een piekfijne voorzet, maar de Noorse superspits maakte een overtreding bij zijn 'doelpunt'. De 1-1 bleef zo in stand, waarmee De Zerbi's missie volbracht was. Joël Veltman kwam een kwartier voor tijd ook nog binnen de lijnen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Manchester City 37 28 5 4 62 89 2 Arsenal 37 25 6 6 40 81 3 Newcastle United 37 19 13 5 35 70 4 Manchester United 36 21 6 9 11 69 5 Liverpool 37 19 9 9 28 66 6 Brighton & Hove Albion 37 18 8 11 20 62 7 Aston Villa 37 17 7 13 4 58 8 Tottenham Hotspur 37 17 6 14 4 57 9 Brentford 37 14 14 9 11 56 10 Fulham 37 15 7 15 3 52 11 Crystal Palace 37 11 11 15 -9 44 12 Chelsea 36 11 10 15 -6 43 13 Wolverhampton W. 37 11 8 18 -22 41 14 West Ham United 37 11 7 19 -12 40 15 AFC Bournemouth 37 11 6 20 -33 39 16 Nottingham Forest 37 9 10 18 -30 37 17 Everton 37 7 12 18 -24 33 18 Leicester City 37 8 7 22 -18 31 19 Leeds United 37 7 10 20 -27 31 20 Southampton 37 6 6 25 -37 24

