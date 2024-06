Brighton & Hove Albion mengt zich in de strijd om de handtekening van Crysencio Summerville

Ook Brighton & Hove Albion gaat zich mengen in de strijd om de handtekening van Crysencio Summerville, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De 22-jarige aanvaller heeft een geweldig seizoen achter de rug met Leeds United en heeft de clubs uit de Premier League voor het uitkiezen.

Brighton heeft in de strijd om Summerville wel behoorlijke concurrentie. Romano meldde eerder al dat ook onder andere Liverpool en Chelsea de situatie van de buitenspeler nauwlettend in de gaten houden.

Brighton heeft dus het eerste contact gelegd met Leeds. Summerville zou de eerste versterking kunnen worden van de nieuwe manager Fabian Hürzeler, die met zijn 31 jaar de jongste manager in de Premier League ooit wordt.

Ondanks het mislopen van promotie naar de Premier League kan de 22-jarige Summerville persoonlijk terugkijken op een uitstekend seizoen. In de reguliere competitie bleek hij veelvuldig een plaag voor zijn tegenstanders. Het resulteerde in 19 goals en 9 assists. Tijdens de halve finales van de play-offs noteerde hij ook nog een treffer tegen Norwich City.

Summerville werd medio april uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Engelse Championship. Ook in het Elftal van het Jaar was een plekje voor de jeugdinternational van Oranje ingeruimd.

De transferwaarde van Summerville wordt door Transfermarkt momenteel geschat op twintig miljoen euro. Zijn contract bij Leeds United loopt door tot medio 2026.

Summerville doorliep de volledige jeugdopleiding van Feyenoord, maar werd in 2020 voor vlak voor zijn debuut in de hoofdmacht verkocht aan Leeds United. In 89 officiële duels namens the Whites kwam hij tot 25 goals en 12 assists.

