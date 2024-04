Brighton ademt zelfspot en nomineert Burnley-speler voor Doelpunt van de Maand

April was niet de maand van Brighton. Het verloor drie van de vijf wedstrijden, pakte slechts twee punten, en, niet in de laatste plaats, maakte geen enkel doelpunt. Althans, zélf. Er was wel degelijk een doelpunt die op naam van de ploeg van Roberto De Zerbi kwam. Die werd alleen gemaakt door de doelman van Burnley.

The goal that got us level... ?? Highlights in partnership with @MPBcom. Buy, sell and trade used camera gear. ?? pic.twitter.com/5jKV6KWaXn — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 13, 2024

Op 13 april zorgde Arijanet Muric middels een fikse blunder voor de 1-1 in het thuisduel met Brighton. Aangezien the Seagulls het net zelf niet vaker deden bollen deze maand, móésten ze Muric wel uitverkiezen voor het Doelpunt van de Maand. Of de voormalig Willem II- en NAC-goalie daar blij mee is, is maar de vraag.

Als een nachtkaars

Mede door de horrormaand april lijkt het seizoen voor Brighton in mineur af te gaan lopen. Het werd door AS Roma uitgeschakeld in de Europa League en lijkt door de huidige twaalfde plek in de Premier League ook komende jaargang geen aanspraak te maken op Europees voetbal.

Zondag was Bournemouth nog veel te sterk voor de ploeg van Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke. In een duel met een flinke Eredivisie-tint zorgden doelpuntenmakers Marcos Senesi, Justin Kluivert en Enes Ünal voor een afgetekende 3-0 zege.

