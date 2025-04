De toekomst van Ralph Hasenhüttl bij VfL Wolfsburg is hoogst onzeker. De trainer pakte zaterdag weliswaar weer een punt na een reeks van vier nederlagen, maar de kans lijkt groot dat de club voor volgend seizoen op zoek gaat naar een vervanger. Brian Priske behoort daarbij ook tot de mogelijkheden, zo meldt het Duitse Kicker.

Wolfsburg verkeert in een moeizame periode en staat inmiddels twaalfde in de Bundesliga. Door de reeks nederlagen is de kans op Europees voetbal voor volgend seizoen reeds verkeken.

Daardoor staat ook de positie van de trainer ter discussie. “Het is en blijft een dominant onderwerp bij Wolfsburg en dat zal ook na de laatste vier wedstrijden zo blijven”, zo schrijft Kicker.

Volgens het Duitse medium staan er vier namen concreet op de lijst om Hasenhüttl op te volgen. Dat zijn Marco Rose (onlangs ontslagen bij RB Leipzig), Bo Svensson (voormalig trainer van FSV Mainz en Union Berlin), Jacob Neestrup (huidige trainer FC Kopenhagen) en dus Priske.

De clubleiding onderzoekt momenteel de situatie en is met dragende spelers zoals Maximilian Arnold in gesprek over de band tussen de selectie en de huidige trainer.

Onlangs meldde Martijn Krabbendam namens Voetbal International al dat de naam van Priske ook was gevallen bij Besiktas. “Maar ik weet niet helemaal zeker of het waar is”, voegde hij daar nog aan toe.

Priske werd in februari dit jaar ontslagen bij Feyenoord vanwege ‘zeer wisselvallige resultaten en een gebrek aan chemie’. In Rotterdam ging het met name in de Eredivisie ontzettend zwaar. In de Champions League reikte hij tot de achtste finales.