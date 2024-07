Brian Priske onthult wanneer duidelijk is wie eerste keeper Feyenoord wordt

Brian Priske onthult wanneer duidelijk is wie eerste keeper van Feyenoord wordt

Justin Bijlow en Timon Wellenreuther vechten om de plaats onder de lat bij Feyenoord. Wie op 4 augustus in het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV keept, is volgens trainer Brian Priske niet automatisch de doelman die als eerste keus aan het nieuwe seizoen begint. Feyenoord opent de nieuwe jaargang in de Eredivisie op 10 augustus tegen Willem II.

"In het competitieduel met Willem II zal ook duidelijk worden wie de eerste doelman is", zo benadrukt Priske in gesprek met Voetbal International. De coach van Feyenoord weigert overigens te denken in termen als 'eerste en tweede doelman'.

"Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren met de doelman die onder de lat staat. Maar ik heb wel veel vertrouwen in mijn doelman. Dat goede gevoel moet hij ook merken", aldus de opvolger van Arne Slot in De Kuip.

Dat vertrouwen in de eerste doelman is ook niet zomaar verdwenen. "Ik ben geen trainer die een keeper na een eerste fout direct gaat wisselen. Het vertrouwen van mij en de keeperstrainer is belangrijk."

"Natuurlijk is de keuze moeilijk, want met Justin Bijlow en Timon Wellenreuther hebben we twee hele goede keepers, die in de basis kunnen staan", zo concludeert Priske, die een boodschap heeft voor de doelman die op de reservebank moet plaatsnemen.

"De doelman die naast mij op de bank zal zitten, zal ongetwijfeld teleurgesteld zijn, maar dat moet ook. Dat geldt voor alle wisselspelers. Maar tegelijkertijd moet het hen ook kracht geven om de concurrentiestrijd aan te gaan", zo besluit de Deense oefenmeester.

Bijlow

Bijlow vecht in ieder geval voor zijn kans bij Feyenoord. "Ik speel bij de mooiste club van de wereld. Ik vind het geweldig hier", zei hij zaterdag bij. "Als de kans ooit komt, moet het wel echt een vervolgstap zijn. Een mooie stap en een logische stap. Ik ga Feyenoord niet zomaar verlaten en dat heb ik altijd gezegd. Ik zit hier goed.” Bijlow ligt in De Kuip nog tot medio 2026 vast.

Wellenreuther geniet nadrukkelijke interesse van Olympique Marseille, zo meldde Matteo Moretto van Relevo afgelopen week. De Franse topclub heeft al contact gezocht om de transfer te bespreken. Volgens Fabrizio Romano staat de Duitser 'hoog op het lijstje' in Zuid-Frankijk.

