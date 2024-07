Brian Priske maakt ‘geweldige indruk’: ‘Feyenoord bereikt met hem grote dingen’

Ondrej Lingr is nu al zeer onder de indruk van Brian Priske, die pasgeleden werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. In de optiek van de Tsjechische vleugelaanvaller (25) is de Deense oefenmeester in staat om de Rotterdamse club naar een nog hoger niveau te tillen.

"Een geweldige indruk!", looft Lingr zijn trainer na de 1-0 overwinning van Feyenoord op Cercle Brugge in vriendschappelijk verband in gesprek met Voetbal International. "Ik ken hem uit mijn tijd in Tsjechië. Daar deed hij het geweldig." Priske veroverde met Sparta Praag twee landskampioenschappen en een nationale beker. Lingr kwam zelf tot medio 2023 uit voor stadgenoot en rivaal Slavia Praag.

"Hij heeft een hele goede energie. En ik kijk ernaar uit om onder hem te werken", aldus de vleugelaanvaller van Feyenoord, die vervolgens dieper ingaat op de duels van Slavia met het Sparta Praag van Priske. "Ik speelde drie keer tegen hem. Ik heb één keer gewonnen en twee keer verloren."

"Zoals ik al zei, hij deed het daar uitstekend. Hij verdiende de transfer naar Feyenoord, het is een goede coach voor deze club. Hij gaat ervoor zorgen dat deze club grote dingen bereikt." Lingr constateert nu al enkele verschillen tussen Priske en Arne Slot, die Feyenoord na drie succesvolle jaren inruilde voor Liverpool.

Verschil met Arne Slot

"Met Arne speelden we 4-5-1 of 4-3-3. Nu spelen we 3-4-3. De posities wisselen tijdens een wedstrijd. We moeten aan de nieuwe stijl wennen. Maar bij de start van het seizoen zullen we er klaar voor zijn." Feyenoord treft PSV op 4 augustus in het duel om de Johan Cruijff Schaal. Een week later beginnen de Rotterdammers thuis tegen Willem II aan het nieuwe Eredivisie-seizoen.

Persoonlijke doelen

Lingr wil onder Priske een basisplaats veroveren bij Feyenoord. "Ik wil meer spelen en het team helpen veel doelpunten te maken. Het team staat op nummer één. Ik wil vooral hele belangrijke doelpunten maken."

Tegen Cercle Brugge fungeerde Lingr als centrale middenvelder. Een nieuwe positie voor de buitenspeler. "Ik sprak met de trainer om vandaag (zaterdag, red.) deze positie te proberen. Maar ik denk dat ik beter tot mijn recht kom als aanvaller of op de nummer 10-positie. We gaan het zien. Maar ik zal op elke positie proberen om het team te helpen."

