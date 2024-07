Brian Priske maakt eerste opstelling als Feyenoord-trainer bekend en kiest voor 3-4-3

Brian Priske heeft zijn eerste opstelling als trainer van Feyenoord bekendgemaakt. De Deense oefenmeester heeft voor het oefenduel met FC Dordrecht basisplaatsen in huis voor onder meer Antef Tsoungui en Jan Plug.

Timon Wellenreuther verdedigt het doel van Feyenoord. De normaliter eerste keus onder de lat, Justin Bijlow, is met Oranje aanwezig op het EK. Bart Nieuwkoop, Tsoungui en Plug vormen de verdediging.

Tsoungui maakte afgelopen seizoen indruk bij FC Dordrecht, waar hij net als vele andere Feyenoorders aan verhuurd werd. De achttienjarige Plug moet zijn debuut voor de hoofdmacht nog maken en speelt zijn wedstrijden doorgaans voor Feyenoord Onder 21.

Priske kiest voor een viermansmiddenveld, bestaande uit Antoni Milambo, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Thomas van den Belt. Ayase Ueda staat in de spits en wordt geflankeerd door Patrik Wålemark en Igor Paixão.

Nieuwelingen Anis Hadj Moussa en Chris-Kévin Nadje beginnen op de bank, net als onder meer Neraysho Kasanwirjo, Gjivai Zechiël, Shiloh 't Zand en Ilias Sebaoui.

Naast Bijlow zijn Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko, Leo Sauer, Gernot Trauner, Ondrej Lingr en Luka Ivanusec niet van de partij wegens hun deelname aan het EK. Ook Quinten Timber is nog niet van de partij.

De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen neemt het na de wedstrijd tegen Dordrecht op 20 juli op tegen Cercle Brugge, waarna er tussen 22 en 27 juli een trainingskamp in Oostenrijk gepland staat.

Op 28 juli wacht een fraai oefenduel met Benfica om de Eusébio Cup. Of voormalig Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü dan van de partij is, is nog de vraag. De Haarlemmer is nog actief op het EK met Turkije. Op 4 augustus gaat het voor eerst om de knikkers, wanneer de Rotterdammers met PSV gaan strijden om de Johan Cruijff Schaal.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Tsoungui, Plug; Milambo, Zerrouki, Stengs, Van den Belt; Wålemark, Ueda, Paixão.

