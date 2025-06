Brian Priske keert terug bij oude werkgever: ‘Ik wil laten zien…’

Brian Priske gaat weer aan de slag bij Sparta Praag, zo meldt de Tsjechische club. De Deen tekent een meerjarig contract bij de Tsjechische topclub.

Na twee succesvolle seizoenen bij Sparta Praag koos Priske vorig jaar voor een nieuw avontuur bij Feyenoord. In de Champions League zorgde hij met de Rotterdammers voor sensatie door onder meer Benfica en Bayern München te verslaan, maar in eigen land bleven de prestaties achter. In februari viel het doek voor de Deense oefenmeester, die sindsdien clubloos is.

Zondagavond maakte het Tsjechische iSport bekend dat in Praag de gesprekken met Priske in volle gang zouden zijn. De Tsjechische topclub kende afgelopen seizoen een flinke terugval en eindigde teleurstellend als vierde. Trainer Friis, de voormalig assistent van Priske, moest het vorige maand bekopen met zijn ontslag.

“We zijn verheugd om officieel de aanstelling van onze nieuwe hoofdcoach aan te kondigen. Ik heet Brian van harte welkom terug - hij weet precies in wat voor omgeving hij terechtkomt. Ik ben ervan overtuigd dat hij zal voortbouwen op het succesvolle werk uit het verleden, de spelers weer op het winnende spoor zal zetten en Sparta opnieuw zal helpen trofeeën te winnen,” vertelt František Čupr, vice-voorzitter van de club.

Priske is blij om terug te keren. “Ik ben blij om terug te zijn op een plek waar ik deel uitmaakte van iets succesvols. Weggaan was niet makkelijk, maar op dat moment kreeg ik een kans die ik als coach niet kon afslaan. Toch wist ik precies wat ik achterliet - een geweldige club, bijzondere mensen en een omgeving waar ik veel geleerd heb.”

“Nu ben ik terug met minstens dezelfde honger als voorheen - misschien zelfs meer. Ik wil laten zien dat de trofeeën die we samen wonnen geen toeval waren. En ik hoop dat we er snel nog een kunnen winnen,”aldus Priske.