'Brian Priske in beeld voor opvallende hereniging'

Volgens het Tsjechische iSport gaat Brian Priske terugkeren bij Sparta Praag. De Deen moet de opvolger worden van zijn voormalig assistent Lars Friis.

Na twee succesvolle seizoenen bij Sparta Praag koos Priske vorig jaar voor een nieuw avontuur bij Feyenoord. In de Champions League zorgde hij met de Rotterdammers voor sensatie door onder meer Benfica en Bayern München te verslaan, maar in eigen land bleven de prestaties achter.

In februari viel het doek voor de Deense oefenmeester, die sindsdien clubloos is. Daar zou binnenkort verandering in kunnen komen: zijn oude werkgever denkt namelijk serieus aan een hereniging.

De Tsjechische topclub kende afgelopen seizoen een flinke terugval en eindigde teleurstellend als vierde. Trainer Friis, de voormalig assistent van Priske, moest het vorige maand bekopen met zijn ontslag.

Nu lijkt de club opnieuw bij de Deen uit te komen. In Praag zouden de gesprekken met Priske inmiddels in volle gang zijn. De bedoeling is om begin volgende week al een nieuwe hoofdtrainer te presenteren.

Brian Priske is niet de enige naam die rondzingt in de Tsjechische hoofdstad. Ook Robert Klauss en Bo Svensson zouden op de lijst staan.

Klauss werkte eerder onder meer bij Rapid Wien, terwijl Svensson vooral naam maakte bij Union Berlin. Een overstap van laatstgenoemde lijkt voorlopig uitgesloten: de Deense trainer staat momenteel niet open voor een nieuwe uitdaging.