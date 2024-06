'Priske haalt assistent met ervaring in de Premier League naar Feyenoord toe'

‘Brian Priske haalt assistent Björn Hamberg, met ervaring in de Premier League, naar Feyenoord toe’

Feyenoord is dicht bij de komst van Björn Hamberg, zo meldt journalist Daniel Kristoffersson namens het Zweedse Aftonbladet. De 39-jarige Zweed, die een verleden heeft als assistent-trainer bij Brighton & Hove Albion en Chelsea in de Premier League, moet in De Kuip ondersteuning bieden aan Brian Priske.

Hamberg werkte de afgelopen jaren als assistent-trainer van Graham Potter bij Östersunds, Swansea City, Brighton & Hove Albion en Chelsea. Met een dienstverband in Rotterdam-Zuid voor de Zweed zullen hun wegen scheiden. Hamberg gaat Priske assisteren in De Kuip.

Hamberg zit sinds augustus 2023 zonder baan, toen hij vertrok bij Chelsea. Feyenoord kan hem dus transfervrij inlijven. De verwachting is dat Priske naast Hamberg nog een assistent aan zijn technische staf gaat toevoegen.

Het Algemeen Dagblad maakte woensdagavond bekend dat Feyenoord ook gesprekken voert met Denen Anders Nielsen en Lukas Babalola. Clubicoon John de Wolf blijft als cultuurbewaker aan in de technische staf van Priske.

Hamberg maakte de afgelopen jaren indruk als rechterhand van Potter in de Premier League. Volgens de Engelse media had de Zweed onder meer inspraak in het wedstrijdplan, de analyses en het bedenken van trainingsvormen.

Feyenoord is niet alleen druk bezig met de technische staf, maar roert zich ook al volop op de transfermarkt. De Rotterdammers presenteerden Aniss Hadj-Moussa (Patro Eisden) en Gijs Smal (FC Twente) al voor het komende seizoen. Chris-Kévin Nadje (FC Versailles) en Julián Carranza (Philadelphia Union) moeten de volgende versterkingen worden.

