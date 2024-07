Brian Priske doet eerste persconferentie en biedt meteen excuses aan aan alle Feyenoord-fans

Brian Priske heeft woensdagmiddag zijn eerste persconferentie gegeven als trainer van Feyenoord. De Deen krijgt de zware taak om Arne Slot op te volgen in De Kuip, maar heeft er ontzettend veel zin in. Wel begint hij de persconferentie met het aanbieden van zijn excuses aan de Feyenoord-supporters.

“Ik ben natuurlijk heel dankbaar om hier te zijn. Ik moet ook mijn excuses aanbieden aan de supporters”, begint Priske. “Mijn Nederlands is nog niet perfect. Het is behoorlijk, maar praten is nog een beetje moeilijk. Ik versta bijna alles. Dus vandaag zou ik graag de persconferentie in het Engels doen.”

De trainer is ondertussen hard op weg om de taal onder de knie te krijgen en hoopt dan ook snel de vragen in het Nederlands te kunnen beantwoorden. “Dan hoop ik dat binnen een maand of twee mijn Nederlands beter is. Dan is het voor mij veel makkelijker om moeilijke vragen te beantwoorden. Ik hoop dat het vandaag lukt in het Engels.”

De persconferentie vond woensdagmiddag plaats na afloop van de eerste training onder leiding van Priske. Daarbij liet hij meteen weten hoe belangrijk Het Legioen is voor de club. “De supporters betekenen alles als het gaat om een voetbalclub. Hier bij Feyenoord en bij mijn vorige clubs waren de supporters een belangrijke factor. Ik kijk ernaar uit om de supporters in De Kuip te ontmoeten.”

“Tijdens de wedstrijd hoop ik dat ze ons negentig minuten lang steunen. Aan het einde van de wedstrijd mogen ze kritisch zijn. Ik heb momenten gezien in De Kuip waar de ploeg het zwaar heeft. Supporters pushen en steunen de ploeg totdat de scheidsrechter affluit en dat is cruciaal voor mij. Na de wedstrijd is het prima om negatief te zijn”, aldus Priske.

Opvolgen Slot

Priske heeft in Rotterdam de loodzware taak op de naar Liverpool vertrokken Slot op te volgen. “Dat voelt goed”, aldus Priske. “Ik heb zijn werk natuurlijk gezien bij Feyenoord en hij heeft het op alle aspecten geweldig gedaan. Ik wil hem bedanken voor de fundamenten die hij heeft neergelegd.”

“Ik krijg een team tot mijn beschikking dat draait, een team dat goed georganiseerd is. Veel stafleden zijn nog steeds werkzaam bij Feyenoord, dat helpt mij enorm”, vertelt de trainer. Het seizoen begint begin augustus officieel voor Feyenoord met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

