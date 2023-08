Brian Brobbey wijst schuldige ploeggenoot aan bij falen in drukzetten

Donderdag, 31 augustus 2023 om 23:29 • Mart van Mourik

Brian Brobbey vindt dat Ajax steken laat vallen in het drukzetten. Donderdagavond gingen de Amsterdammers pijnlijk met 0-1 onderuit in het play-offduel met Ludogorets voor de groepsfase van de Europa League, die ondanks de nederlaag wél bereikt werd door Ajax. Er werd onder meer gefaald in het drukzetten, iets dat Carlos Forbs volgens Brobbey nog niet onder de knie heeft.

Na een teleurstellende eerste helft en een 0-0 ruststand hoopte trainer Maurice Steijn met het inbrengen van Davy Klaassen een doorbraak te forceren, maar die bleef uit. Na een uur spelen maakte Matías Tissera namens Ludogorets zelfs het enige doelpunt van de wedstrijd. “Ik denk dat het een lastige wedstrijd was waarin de tegenstander heel compact speelde”, concludeert Brobbey na afloop. “Ik denk dat we de eerste tien minuten vrij goed begonnen, maar daarna zakte het helemaal weg. Het was gewoon niet goed genoeg”

“In het druk zetten ging het ook niet zoals we wilden”, vervolgt de spits van Ajax. “We moeten gewoon de afspraken nakomen en dan zal het vast wel beter gaan. We wilden druk zetten met de voorste drie, maar dat gebeurde niet altijd. Ik zette vaak samen met Stevie (Bergwijn, red.) druk. Forbs is nieuw en hij moet het nog leren. Het is ook lastig. De nieuwe spelers weten nog niet echt hoe het systeem werkt en daarin moeten we ze ook helpen. Op een gegeven moment komt het vanzelf.”

Dat Ajax druk is geweest op de transfermarkt zou het spel niet hoeven beïnvloeden, stelt Brobbey. “Er zijn veel nieuwe gezichten, maar ze zijn waarschijnlijk allemaal goede spelers, anders had Ajax ze niet aangetrokken. We moeten gewoon ons team vullen en dat doen we, overal concurrentie. Als je zag wat we twee jaar geleden voor selectie hadden... dat was een topselectie. Veel spelers zijn ook weggegaan, dus we moeten nu gaan wennen aan de nieuwe spelers, aan het systeem”, aldus de centrumspits.