Brian Brobbey weet waarin hij volgend seizoen bij Ajax moet verbeteren

Ondanks een loodzwaar seizoen bij Ajax wisten Jorrel Hato en Brian Brobbey zich deze jaargang toch te onderscheiden in het kwetsbare team van de Amsterdammers. Eerstgenoemde werd verkozen tot Talent van het Jaar, terwijl Brobbey de trofee voor Speler van het Jaar op zijn nachtkastje mag zetten. Ondanks zijn goede seizoen ziet Brobbey voldoende verbeterpunten voor volgend seizoen. "Van alles. Mijn spel in de diepte, koppen. Van alles."

Hato wist zich ondanks zijn jonge leeftijd – de verdediger werd onlangs pas achttien – te ontwikkelen tot onbetwiste basisspeler bij Ajax. Zijn optredens hebben hem nu dus een fraaie eretitel opgeleverd. "Dit is mooi natuurlijk, Talent van het Jaar", begint de centrumverdediger, die ook vaak linksback heeft gestaan, in gesprek met Ajax TV. "Ik denk dat het wel een zwaar en gek seizoen is geweest. Maar dat ik dan nog zo'n mooie prijs kan krijgen... Daar ben ik heel erg blij mee."

Ondanks zijn jonge leeftijd weet Hato niet zeker of hij zichzelf nog als 'talent' beschouwt. "Ik ben nog maar achttien, dus ik ben nog wel een talent", lacht de enkelvoudig Oranje-international. "Je hebt natuurlijk bijna alles gespeeld. Misschien ben ik qua leeftijd een talent, maar met mijn bijdrage en het vertrouwen dat ik krijg voel je je niet echt een talent meer, nee." Hato geeft aan dat het 'elke keer weer presteren' hem het zwaarst is gevallen. "Je hebt veel tegenslagen gehad dit jaar. We zijn allemaal mensen, tegenslagen zijn niet leuk. Iedereen kan daar moeite mee hebben en verwerkt het ook anders. Dat is lastig voor een persoon."

"Het is een heel zwaar seizoen geweest. We weten allemaal wat er omheen allemaal gebeurt en in het veld ook. Dat deed ook wat met mij, vooral aan het begin. Daar had ik wel moeite mee natuurlijk. Dus het was wel een heel erg zwaar seizoen, mentaal en fysiek. Ik heb alles gespeeld, maar ja, ik denk dat ik nog steeds echt heel blij ben om deze prijs te mogen ontvangen."

Brobbey

Brobbey maakte dit seizoen tot op heden 22 treffers in 42 duels over alle competities. Daarnaast leverde hij ook nog twaalf assists. De spits vindt zijn uitverkiezing terecht. "Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat ik een goed jaar heb gedraaid bij Ajax en dat ik belangrijk ben geweest met mijn doelpunten en assists." Brobbey vindt dat hij zijn beste seizoen ooit heeft gedraaid. "Ja, ook al ging het niet zo goed met Ajax, denk ik persoonlijk voor mij wel." Brobbey kan zijn Eredivisie-totaal van achttien verder opvijzelen in het laatste competitieduel met Vitesse.

Ajax kende een dramatisch seizoen, waarin het, met minder wedstrijden gespeeld dan andere ploegen, zelfs even laatste stond in de Eredivisie. Onder trainer John van 't Schip wisten de Amsterdammers zich op de één na laatste speelronde alsnog te verzekeren van plek vijf. Het slechte seizoen maakte het lastiger voor Brobbey. "Ja, natuurlijk. Maar je probeert je team te helpen, en dat is ook wat ik deed de afgelopen maanden." Dat de supporters hem verkozen tot Speler van het Jaar, doet Brobbey 'veel'. "Maar ik denk dat het wel verdiend was, dus ja."

Ondanks het aanwezige vertrouwen bij Brobbey, vindt de spits dat hij voor komend seizoen nog genoeg kan verbeteren. "Van alles. Mijn spel in de diepte, het koppen. Van alles." Wel heeft Brobbey het idee dat hij 'elke week beter en sterker wordt'. "Zeker weten. Ik ben er natuurlijk een periode uit geweest, dus het was weer wennen", aldus Brobbey, die de spelers en staf bedankt voor het helpen winnen van zijn prijs.

