Brian Brobbey raakt geïrriteerd na vraag interviewer: ‘Is het mijn schuld?’

Maandag, 13 november 2023 om 10:08 • Lars Capiau

Brian Brobbey vindt niet dat de late gelijkmaker van Almere City tegen Ajax (2-2) op zijn conto geschreven kan worden, zo vertelt hij na afloop van de wedstrijd bij de NOS. Na een onhandige sliding van Benjamin Tahirovic in de blessuretijd benutte Thomas Robinet de verdiende strafschop.

"Ik moet zeggen: het is niet zo'n slimme keuze om daar een sliding te maken. Maar daar gaat hij (Tahirovic, red.) natuurlijk van leren. We zijn er voor hem, plus hij was ook belangrijk met het doelpunt", verdedigt Brobbey zijn ploeggenoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In aanloop naar de overtreding van Tahirovic verspeelt Brobbey, met enkele Ajacieden mee naar voren gestoomd, de bal. Als Arno Vermeulen stelt dat Brobbey de bal kwijtraakt, reageert de spits fel.

"Is het mijn schuld?", reageert de spits op de insinuatie dat hij de bal niet moest verspelen in aanleiding naar de tegengoal. "Je hebt in principe balbezit en uiteindelijk komt daar die counter uit van Almere City", herhaalt Vermeulen.

"Ja, dus?", antwoordt Brobbey. "Mijn vraag: heb je het gevoel dat je daar iets anders zou moeten doen?", koppelt Vermeulen een vraagstelling aan zijn observatie.

"Ik weet niet, de bal vasthouden denk ik", merkt de spits droogjes op. Vermeulen schakelt vervolgens naar het onderwerp en stelt dat veel Amsterdamse aanvallen om Brobbey draaien.

"Hoe dat voelt? Ja prima, ik weet dat ik een belangrijke speler ben voor dit team en dat probeer ik elke wedstrijd te doen." Brobbey was zondag met twee assists wederom van grote waarde voor de hoofdstedelingen.