Brian Brobbey post zeer veelzeggende foto in reactie op klap van Berghuis

Zondag, 28 mei 2023 om 23:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:17

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Brian Brobbey heeft op zijn Instagram Story een foto gedeeld met Steven Berghuis. Zondagmiddag kwam Berghuis in opspraak toen hij na afloop van het duel tussen FC Twente en Ajax (3-1) een klap uitdeelde aan een fan van de Tukkers. Al snel meldde een ooggetuige aan TC/Tubantia dat de 31-jarige aanvaller woest werd om een misselijkmakende, racistische provocatie van een supporter richting Brobbey, die ‘kankerzwarte’ genoemd zou zijn. Hoewel Ajax in de officiële verklaring Brobbey niet noemt, lijkt de spits van Ajax met zijn Story boekdelen te spreken: hij tagt Berghuis en sluit de tag af met een hartje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Instagram Story van Brian Brobbey