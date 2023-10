Brian Brobbey legt uit waarom hij het ontslag van Maurice Steijn terecht vindt

Donderdag, 26 oktober 2023 om 23:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 10:04

Brian Brobbey is het op basis van de resultaten van de voorbije weken eens met het ontslag van Maurice Steijn. Dat laat de aanvaller van Ajax donderdagavond weten in gesprek met Noa Vahle van Veronica.

Ajax ging donderdagavond vrij kansloos onderuit tegen Brighton & Hove Albion (2-0), waardoor de Amsterdammers hun ongeslagen status in het tweede Europese clubtoernooi zijn kwijtgeraakt. Ajax oogde defensief stabieler dan in de voorbije weken, maar een nederlaag bleek alsnog onafwendbaar.

"Ik denk dat het een hele lastige wedstrijd was", blikt Brobbey terug. "Ik denk dat we ook realistisch moeten blijven. Ik denk dat Brighton één van de best voetballende ploegen op dit moment is. We hebben het lang volgehouden, maar je ziet hun kwaliteiten uiteindelijk." Treffers van João Pedro en Ansu Fati deden de Amsterdammers uiteindelijk de das om.

Steijn werd maandag ontslagen door Ajax, nadat het een dag eerder op dramatische wijze onderuitging tegen FC Utrecht (4-3). Hedwiges Maduro is tijdelijk doorgeschoven als interim-trainer, al is de verwachting dat John van 't Schip vanaf volgende week voor de groep staat. Maduro kondigde voor de wedstrijd tegen Brighton al aan anders te zullen spelen dan onder Steijn.

Gevraagd naar zijn mening of Brobbey verbetering zag in het spel ten opzichte van de afgelopen weken, antwoordt hij: "We stonden wel goed compact, vond ik. Maar uiteindelijk zie je hun kwaliteiten en dan spelen ze zich er goed onderuit." Aanvallend was het pover, vindt ook Brobbey. "We zakten te ver in. Iedere keer dat wij de bal kregen, stonden er al drie of vier verdedigers om ons heen."

Steijn

Brobbey krijgt vervolgens de vraag van Vahle of het ontslag van Steijn de juiste keuze is geweest. "Op basis van de resultaten wel", antwoordt de spits. "Op basis van de resultaten wel", herhaalt hij zichzelf. "We hadden al acht wedstrijden op rij niet gewonnen." Tot slot wordt Brobbey gevraagd of er al een groot verschil is te merken tussen wat Maduro brengt en wat Steijn brengt. "Dat kan je nog niet zeggen", besluit Brobbey.