Brian Brobbey komt met heldere verwachting voor Ajax tegen PSV

Brian Brobbey ziet PSV als absolute favoriet in de topper van zaterdagavond. In gesprek met ESPN laat de spits van Ajax voorafgaand aan het duel in de Johan Cruijff ArenA weten dat er voor zijn ploeg ‘kansen liggen’ om PSV te verslaan, maar dat de Eindhovenaren meer kans maken op de eindzege.

Brobbey kreeg de prijs uitgereikt voor Speler van de Maand januari. Het was de tweede maand op rij dat hij de trofee kreeg van ESPN. De spits was vijfmaal trefzeker in drie wedstrijden.

“Het wordt een hele leuke wedstrijd. Tegen PSV is altijd leuk. Er liggen zeker kansen voor ons, maar PSV is natuurlijk de favoriet”, blikt Brobbey vooruit op de ontmoeting met de Eindhovenaren.

“Tuurlijk denk ik ook nog terug aan de wedstrijd eerder dit seizoen. Ik denk dat we de eerste helft fantastisch speelden. Als ik mijn kansen had afgemaakt, en andere mensen ook, dan stonden we dik voor denk ik.”

De woorden sluiten aan bij de uitspraken van trainer John van ‘t Schip op de persconferentie daags voor de clash. “Wij gaan de wedstrijd in om te winnen, dat is duidelijk. Dat we tegen een hele goede ploeg spelen en dat PSV favoriet is, is ook duidelijk”, zei de coach.

Verder is Brobbey erg te spreken over de komst van Jordan Henderson, die in de basis start tegen PSV en de plek inneemt van Benjamin Tahirovic.

“Het is positief hoe hij is binnen de groep en ook hoe hij aan het coachen is. Hij brengt natuurlijk veel ervaring mee, hij heeft de Champions League gewonnen en lang in de Premier League gespeeld”, besluit Brobbey.

