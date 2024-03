Brian Brobbey keert terug in de spits bij Ajax voor duel met Aston Villa

De opstelling van Ajax voor het Conference League-duel met Aston Villa is bekend. Trainer John van 't Schip kiest ervoor om Josip Sutalo aan te wijzen als vervanger van de geschorste Tristan Gooijer. Devyne Rensch schuift daardoor op naar de rechtsbackpositie. De wedstrijd op Villa Park begint om 21:00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De verdediging wordt gevormd door Rensch, Sutalo, Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato en Borna Sosa. Gooijer pakte een week geleden in de heenwedstrijd (0-0) twee gele kaarten en moet dus verstek laten gaan in Birmingham.

Op het middenveld en in de aanval wijzigt Van 't Schip niets. Jordan Henderson en Sivert Mannsverk zijn de controleurs op het middenveld, dat verder bestaat uit de meer aanvallend ingestelden Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor. Brian Brobbey, die zondag tegen Fortuna Sittard (2-2) op de bank begon, is de eenzame spits in het 5-4-1-systeem van Van 't Schip.

Villa maakte zondag net als Ajax geen beste beurt in de nationale competitie. De ploeg van manager Unai Emery verloor met maar liefst 0-4 van Tottenham Hotspur. "Morgen gaan we proberen een reactie te laten zien", vertelde Emery woensdag. "We spelen op Villa Park en Villa Park is altijd speciaal. We zullen de hulp van onze supporters nodig hebben. De fans moeten proberen ons te pushen, zodat wij kunnen leveren."

Emery is wel op zijn hoede voor Ajax, dat een week geleden in Amsterdam in grote delen van de wedstrijd de betere ploeg was en kansen liet liggen om de overwinning te grijpen. "Het gaat erg moeilijk worden. Als onze spelers de support van de fans voelen, voelen zich sterk en comfortabel in eigen huis. Dat is het doel morgen."

Van 't Schip kiest bij Ajax sinds enkele weken voor het 5-4-1-systeem, met wisselend succes. Tegen AZ (2-0 nederlaag) leverde het nog geen resultaat op, tegen FC Utrecht (2-0) en Villa wel. Zondag kon er tegen Fortuna niet verder worden geborduurd op de hoopvolle resultaten. Desondanks leeft de trainer met 'heel veel vertrouwen' toe naar de return tegen Villa.

"Omdat we hebben laten zien dat we tegen Utrecht en Villa, maar ook tegen AZ nadat we achter kwamen, in dit systeem solide kunnen spelen. Afgelopen zondag was er jammer genoeg geen vervolg, maar het is ook niet een systeem dat je van de ene op de andere dag perfect speelt. Maar de jongens hebben wel laten zien dat ze het op een goede manier kunnen uitvoeren."

Opstelling Aston Villa: Martínez; Cash, Diego Carlos, Torres, Moreno; Bailey, McGinn, Luiz, Rogers; Diaby, Watkins.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Taylor, Henderson, Mannsverk, Hlynsson; Brobbey.

