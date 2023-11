Brian Brobbey behaalde dit weekend ondanks kritiek opvallende statistiek

Maandag, 13 november 2023 om 16:00

Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag werd speelronde 9 in de Eredivisie afgewerkt. Bovenaan de ranglijst wist PSV de maximale score te behouden, waarmee het het record van de beste seizoenstart in de clubhistorie nog steeds kan verbreken. Voetbalzone blikt terug op de speelronde in de Eredivisie van dit weekend en licht wekelijks de meest opvallende gebeurtenissen en statistieken uit.

PSV werd zondag in de 4-0 overwinning op PEC Zwolle de eerste ploeg in de Eredivisie ooit die minstens drie keer wist te scoren in elf competitieduels op rij. Voor trainer Peter Bosz was het al zijn veertiende zege op rij in de Eredivisie (ook zijn laatste twee duels als trainer van Ajax werden gewonnen). Hiermee is Bosz de derde Eredivisie-trainer die dit weet te presteren na Martin Jol in 2010 en Frank de Boer in 2012.

Feyenoord won, dankzij een ware masterclass van Quinten Timber, met 1-0 van AZ en veroverde daarmee de tweede plaats in de Eredivisie. Voor Santiago Gimenez was het individueel gezien een mindere avond, hij kwam tot geen enkele doelpoging. De verdediging van de Rotterdammers stond wel als een huis: AZ kwam slechts tot één schot van binnen het zestienmetergebied van Feyenoord.

Ajax gaf in minuut 93 de zege weg tegen Almere City. Almere werd de eerste promovendus die zes wedstrijden op rij ongeslagen bleef in de Eredivisie sinds FC Twente in het seizoen 2019/20.

Ajax heeft nu voor het eerst in de geschiedenis de eerste zes uitwedstrijden van een Eredivisie-seizoen niet weten te winnen. De spitsen konden in deze wedstrijd wel hun stempel drukken, al was dat dus niet genoeg voor de overwinning in Almere. Brian Brobbey wist voor het eerst in zijn carrière twee assists af te leveren in één duel. Ook Chuba Akpom zette een mooie statistiek neer. Hij werd de eerste Ajacied ooit die in drie Eredivisie-duels op rij als invaller scoorde.

FC Twente (35) en NEC Nijmegen (14) ondernamen in het 3-3 gelijke spel bij elkaar 49 doelpogingen, het hoogste aantal in een Eredivisieduel sinds 2015. Maar liefst twaalf van de doelpogingen van FC Twente kwamen van spits Manfred Ugalde, dat is bovendien het hoogste aantal voor een Twente-speler sinds Tom Boere in 2018.

Fortuna Sittard-verdediger Rodrigo Guth zette een opvallende statistiek neer. Hij werd de eerste speler sinds 1969 die weet te scoren op zijn verjaardag. Heracles Almelo bleek andermaal pas in de tweede helft wakker te zijn geworden. Het lukte de Heraclieden dit seizoen pas één keer een doelpunt te maken voor rust. Alle andere veertien doelpunten van Heracles dit seizoen kwamen na rust.

De strijd om de topscorerstitel en de meeste assists is ontzettend spannend in de Eredivisie. Santiago Gimenez, Luuk de Jong en Vangelis Pavlidis lijken uit te gaan maken wie de meeste doelpuntencontributies heeft aan het einde van het seizoen.