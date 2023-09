Breuk met Ajax was onvermijdelijk: ‘Als Conceição al geen kansen krijgt...’

Vrijdag, 15 september 2023 om 09:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:19

Sontje Hansen maakte deze zomer de overstap van Ajax naar NEC, waar hij flitsend aan het nieuwe seizoen is begonnen. Zijn goede start leverde hem een oproep op voor Jong Oranje, waarvoor hij vorige week zijn debuut maakte in de wedstrijd tegen Jong Moldavië. In gesprek met Voetbalzone spreekt Hansen zich uit over de situatie bij Ajax en blikt hij terug op een voor hem zware tijd.

Door Mart Oude Nijeweeme en Siep Engelen

Hansen is blij met de goede start die hij heeft kunnen maken in Nijmegen. “Ik ben gefocust op het voetbal en pak ook mijn rust", aldus de flankspeler. "Ik ben alleen maar samen met mijn vriendin. Af en toe doen we leuke dingen samen. Uiteten of naar de bios.” Hansen geeft aan dat hij behoorlijk heeft moeten wennen aan zijn nieuwe omgeving. “Ik moest zeker wennen, maar ik had niet verwacht dat alles zo goed zou gaan. Ik had verwacht dat ik mijn moeder zou missen met het eten. Het gaat nu de goede kant op.”

Bekijk hieronder het openhartige interview met Sontje Hansen:



Zware tijd

In Amsterdam ging het een tijdje een stuk minder goed met Hansen. De jonge vleugelaanvaller vertelt openhartig over de knieblessure die hij opliep. “Ik wist niet dat ik geblesseerd was. Meestal ging ik gewoon door wanneer ik een stootje kreeg. Maar op een gegeven moment ging het niet meer”, vertelt Hansen, die na een aantal maanden tot een bijzondere constatering kwam. “Bij de sprinttest bij Ajax behoorde ik altijd tot de snelste drie spelers, maar ineens was ik langzamer dan de keepers. Toen wist ik dat er iets mis was. Ik dacht eerst: misschien is mijn talent wel in één klap verdwenen. Dat waren moeilijke tijden.”

Het werd voor Hansen nog zwaarder toen hij privé met tegenslagen te maken kreeg. “Vanaf dat moment liep de emmer over en stond ik iedere ochtend op met het gevoel dat ik niet wilde trainen. Ik wist toen nog niet dat ik geblesseerd was. Het ging niet meteen slecht met mijn gedrag, maar wel aan de bal. Toen heb ik overwogen of het niet beter was om te stoppen. Overal ging het slecht. Ik kwam te laat op de club en wilde niet meer trainen.” De onzekerheid deed veel met Hansen. “Ik was in de jeugd altijd een van de belangrijkste spelers bij Ajax. Als je dan ineens een van de slechtste en sloomste bent, terwijl snelheid juist mijn kwaliteit is, dan kan het echt iets met je doen.”

Heitinga

Iemand die zich heeft ontfermt over de jonge Hansen is John Heitinga. “Vanaf dag één hadden we een klik. Hij pushte altijd dat het goed zou komen met mij, maar ik speelde niet als mezelf.” Hansen blikt terug op een situatie in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. “Er ontstond een twee-tegen-één-situatie. Ik hoefde de bal alleen maar aan te nemen op mijn borst en te schieten, maar ik rende zo snel dat ik moest afremmen. Ik nam de bal aan en viel. Normaal zou ik altijd op doel hebben geschoten. Dat soort dingen gingen in mijn hoofd zitten. Nu lachen we er gelukkig om.”

De klik die Hansen had met Heitinga was een bijzondere. “Heitinga was iemand waar ik tegenop keek. Ik heb hem zien spelen op het WK (in 2010, red.) en vond het prachtig dat hij mijn trainer zou worden. Ik zou eigenlijk eerder al vertrekken, maar ik hoorde dat Heitinga mijn trainer werd. Toen ben ik gebleven. Op een gegeven moment kwam hij ook bij ons thuis en maakten we een foto samen. Zoals ik zeg: hij is een legend. Vanaf dat moment werd het alleen maar beter. Soms pakte hij me hard aan en zei ik iets terug, maar hij kende mij beter dan de meeste trainers. Hij kon mij goed lezen.”

Sontje Hansen in het shirt van Ajax.

Ajax van nu

Hansen vindt het dan ook jammer hoe het er nu bij Ajax aan toe gaat. “Ik was hier al bang voor, daarom ben ik ook weggegaan. Er stromen nog steeds jongens door naar het eerste, maar het duurt nu veel langer”, vertelt de flankenflitser, die nooit wist door te breken in het eerste van Ajax. “Ik denk dat ik nog iets eerder weg had moeten gaan. Ik had moeten inzien dat er veel meer spelers werden gekocht de laatste jaren. Als speler van Jong Ajax is het heel lastig om iemand eruit te spelen die voor het eerste is gekocht. Je hebt misschien twee of drie concurrenten voor je op jouw positie.”

Als voorbeeld haalt Hansen de situatie van Conceição. “Met hem gebeurt hetzelfde. Dat vind ik echt een topspeler. Als hij al zo lang moet wachten, hoelang moet ik dan wachten? Dat was een reden voor mij om weg te gaan.” Hansen legt daarna de vinger op de zere plek bij Ajax. “Het hoeft niet meteen top te gaan met een elftal, maar laat een elftal groeien. Je kan niet ieder jaar spelers laten vallen en zes nieuwe spelers halen. Dan moet je ze continu op elkaar ingespeeld laten raken.”