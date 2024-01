Brengt Cody Gakpo het dolende Arsenal zondag de volgende dreun toe?

Liverpool is opgeklommen naar de eerste plaats in de Premier League. The Reds willen het daarnaast goed doen in de FA Cup dit seizoen. In de derde ronde wacht direct een serieuze test met de uitwedstrijd tegen Arsenal. De kraker in het Emirates Stadium begint zondag om 17:30 uur Nederlandse tijd.

Cody Gakpo heeft een belangrijk aandeel in de opmars van Liverpool. De 24-jarige vleugelaanvaller speelde tot dusver 25 wedstrijden in alle competities en kwam daarin tot acht doelpunten en 3 assists. Arsenal is dus gewaarschuwd voor Gakpo, die nog niet eerder wist te scoren in de FA Cup maar daar zondag dolgraag verandering in wil brengen.

