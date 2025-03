Brazilië waagt nieuwe poging bij Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti na afgang in Argentinië

De Braziliaanse voetbalbond CBF geeft niet op in de strijd om zijn gedroomde bondscoach. GE Globo meldt dat Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti opnieuw is benaderd om bondscoach te worden, ondanks dat de Italiaan eerdere aanbiedingen van de CBF afsloeg.

Brazilië leed deze week een pijnlijke nederlaag tegen aartsrivaal Argentinië, waar Lionel Messi ontbrak. In Buenos Aires liep de vijfvoudig wereldkampioen achter de feiten aan en verloor het met afgetekende cijfers: 4-1. Ondanks dat de nederlaag geen grote gevolgen heeft in de WK-kwalificatie, is de oorwassing hard aangekomen.

De CBF is geschrokken van het nationale team en denkt eraan om de huidige bondscoach, Dorival Júnior, te vervangen. Onder meer vorig jaar zomer kreeg Ancelotti de kans om bij Brazilië aan de slag te gaan, maar de Italiaan besloot Real Madrid trouw te blijven. Ancelotti heeft een contract tot medio 2026 in de Spaanse hoofdstad.

Volgens GE Globo heeft de CBF de entourage van Ancelotti gevraagd om een gesprek met de 65-jarige oefenmeester. Voor de zomer wordt er geen officieel nieuws verwacht. Ancelotti strijdt met Real Madrid om de landstitel, Champions League en Copa del Rey en doet in de zomer mee aan het WK voor clubteams.

Bij de Braziliaanse voetbalbond lijkt men te kunnen wachten op het besluit van Ancelotti. De Seleção staat vierde in een groep waar de eerste nummers zes zich rechtstreeks plaatsen voor het WK. Brazilië speelt in juni zijn volgende kwalificatiewedstrijden, tegen Ecuador en Paraguay, en heeft een voorsprong van zes punten op de nummer zeven, die het via de play-offs kan proberen.

Volgens de berichten zou Real Madrid open kunnen staan voor een vertrek van Ancelotti als de Champions League niet gewonnen wordt of als de club er niet in slaagt de landstitel te veroveren.

Ancelotti werd eerder ook al gelinkt aan een terugkeer bij AS Roma, waar hij acht jaar voetbalde voor zijn vertrek naar AC Milan. Bij Roma stopt Claudio Ranieri na dit seizoen als trainer, waardoor een plekje ingevuld moet worden. Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini lijkt daar voorlopig de belangrijkste kandidaat.