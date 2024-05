Brazilië passeert twee Premier League-sterren voor Copa América

Casemiro (Manchester United) en Gabriel Jesus (Arsenal) reizen komende zomer niet met Brazilië af naar de Copa América in de Verenigde Staten, zo blijkt uit de selectie die bondscoach Dorival Júnior bekend heeft gemaakt. Voormalig PSV-huurling Sávio (Girona) gaat wel deelnemen aan het prestigieuze eindtoernooi.

Dorival Júnior maakte zijn selectie vrijdag bekend tijdens een persmoment. Real Madrid-ster Vinícius Júnior is de absolute blikvanger namens de Brazilianen. Dorival Júnior kiest komende zomer voor een mix van 23 spelers uit de Braziliaanse competitie en Europese topcompetities.

Ook Neymar (Al Hilal) zal niet van de partij zijn in the States. De topscorer aller tijden van Brazilië is nog altijd niet hersteld van zijn zware kruisbandblessure. Richarlison (Tottenham Hotspur) kampt eveneens met een kwetsuur, terwijl Gabriel Jesus en Casemiro simpelweg gepasseerd zijn. Dorival Júnior kan zijn selectie nog tot juni wijzigen.

Brazilië is tijdens het toernooi in Amerika ingedeeld in Groep D, waarin Colombia, Costa Rica en Paraguay de tegenstanders zijn. Op dinsdag 25 juni staat de eerste groepswedstrijd tegen Costa Rica op het programma.

De vorige editie van de Copa América, in 2021, eindigde voor a Seleção in een deceptie. In eigen land verloor Brazilië de finale van aartsrivaal Argentinië (1-0). Ángel Di Maria was destijds verantwoordelijk voor de enige treffer.

Volledige selectie Brazilië:

Alisson (Liverpool), Bento (Athlético Paranaense) en Ederson (Manchester City).

Verdedigers: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) en Marquinhos (PSG).

Middenvelders: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) en Lucas Paquetá (West Ham).

Aanvallers: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Sávio (Girona) en Vinícius Júnior (Real Madrid).

