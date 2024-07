Brazilië niet langs Colombia en mist Vinícius Júnior tijdens lastige kwartfinale op de Copa América

Brazilie is er niet in geslaagd te winnen van Colombia tijdens het laatste groepsduel op de Copa América: 1–1. A Seleção kwam vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Raphinha (FC Barcelona), maar nog voor rust bepaalde Crystal Palace-verdediger Daniel Muñoz de eindstand. Daardoor wacht voor Brazilië een lastig treffen met het Uruguay van Marcelo Bielsa, zonder sterspeler Vinícius Júnior.

Het elftal van bondscoach Dorival Júnior moest dinsdagnacht winnen om als eerste te eindigen in Groep D. Raphinha vormde samen met Real Madrid-sterren Rodrygo en Vinícius Júnior de aanval die voor de nodige doelpunten moest zorgen.

Bij het Colombia van bondscoach Néstor Lorenzo stond voormalig Ajacied Davinson Sánchez centraal achterin. Verder waren sterspelers James Rodríguez en Luis Díaz de blikvangers in de basiself van de nummer twaalf van de wereldranglijst. Luis Sinisterra moest opnieuw genoegen nemen met een rol als invaller.

Brazilië kende een valse start van de wedstrijd, toen Vinícius Júnior tijdens een duel zijn hand in het gezicht van James Rodríguez plaatste. Dat kwam dé kanshebber voor de Ballon d'Or op een gele kaart te staan, zijn tweede van het toernooi, waardoor hij de volgende wedstrijd moet missen wegens een schorsing.

James Rodríguez schoot de vrije trap die daaruit volgde op spectaculaire wijze vanaf grote afstand op de lat. In de twaalfde minuut was het aan de andere kant wél raak, toen Raphinha vanaf een meter of twintig mocht aanleggen voor een vrije trap. Doelman Camilo Vargas probeerde zijn hand achter de inzet van de linkspoot te krijgen, maar kon niet voorkomen dat de bal hoog in het net belandde: 1-0.

Galatasaray-verdediger Davinson Sánchez dacht niet veel later de gelijkmaker te maken, maar zijn kopdoelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Vlak voor rust hoopte Vinícius Júnior een penalty te versieren, maar de Venezolaanse arbiter Jesús Valenzuela ging niet mee in zijn claim.

In de laatste secondes van de eerste helft kwam Colombia alsnog langszij, toen Muñoz het eindstation was van een uitstekend uitgespeelde aanval: 1-1. Na rust ging Brazilië nog op zoek naar de overwinning, maar Colombia wist het gelijkspel met verve te verdedigen en eindigde daardoor als groepshoofd in Groep D.

Colombia staat daardoor voor een kwartfinale tegen Panama, terwijl Brazilië een op papier lastiger duel wacht met Uruguay, dat behoorlijk in vorm is op de Copa América. Dorival Júnior moet het in dat duel dus stellen zonder Vinícius Júnior. Costa Rica wist het andere duel in Groep D met Paraguay nog wel te winnen, maar beide landen zijn uitgeschakeld op de Copa América.

Costa Rica - Paraguay 2-1

3’ 1-0 Francisco Calvo (assist: Joseph Mora)7’ 2-0 Josima Alcocer (assist: Jefferson Brenes)55’ 2-1 Ramon Sosa (assist: Mathias Villasanti)

