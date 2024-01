BraziliÃ« heeft een nieuwe bondscoach na mislopen van Carlo Ancelotti

Brazilië heeft een nieuwe bondscoach na mislopen van Carlo Ancelotti

Dorival Júnior is de nieuwe bondscoach van Brazilië, zo meldt Globo. De 61-jarige oefenmeester geldt als het alternatief voor Carlo Ancelotti, die enigszins verrassend opteerde voor een contractverlenging bij Real Madrid.

Dorival Júnior boekte de afgelopen jaren grote successen. Met zowel São Paulo (2023) als Flamengo (2022) wist hij het nationale bekertoernooi te winnen. Met Flamengo kende hij een geweldig seizoen, daar ook de Copa Libertadores in 2022 werd veroverd.

De ervaren oefenmeester wist in het seizoen 2009/10 ook al eens de Braziliaanse beker te winnen, toen met Santos. Ook was hij actief bij minder grote clubs. Zo werd hij in het seizoen 2008/09 met Vasco da Gama kampioen van de Série B, het tweede niveau van Brazilië.

Dorival moet Brazilië later dit jaar naar de eindzege van de Copa América zien te leiden. O Seleção verloor de finale drie jaar geleden nog op pijnlijke wijze. In het eigen Maracanã in Rio de Janeiro bleek uitgerekend aartsrivaal Argentinië met 1-0 te sterk.

Lange tijd leek het erop dat Ancelotti bondscoach van Brazilië zou worden. De Italiaanse oefenmeester wilde daar zelf nooit veel over zeggen, al waren verschillende media ervan overtuigd dat hij de job zou accepteren. Onlangs werd bekend dat Ancelotti zijn tot medio 2024 lopende contract bij Real Madrid had verlengd tot medio 2026.

Zaterdag werd bekend dat Fernando Diniz niet langer de bondscoach van Brazilië is. Hij stapte in na het vertrek van Tite, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK 2022. Het vertrek van Diniz kwam niet geheel uit de lucht vallen. Het was de bedoeling dat hij aan zou blijven tot de aanstelling van Ancelotti, maar dat plan ging dus niet door.

"We bedanken Fernando Diniz voor het werk dat hij heeft verricht, voor zijn toewijding en moeite en voor de uitdaging om het Braziliaanse nationale team te verjongen in de loop van zijn dienstverband", liet de Braziliaanse voetbalbond weten in een verklaring. "We wensen Diniz veel geluk."

