â€˜BraziliÃ« grijpt in na 3 nederlagen in 6 duels en gooit bondscoach eruitâ€™

Fernando Diniz is op non-actief gesteld als bondscoach van Brazilië, zo weet onder meer het Braziliaanse medium O Globo vrijdag te melden. Bondsvoorzitter Ednaldo Rodrigues heeft de 49-jarige trainer inmiddels op de hoogte gesteld van de beslissing om de samenwerking per direct stop te zetten.

Volgens O Globo heeft Rodrigues hierover ook contact opgenomen met Mario Bittencourt, de voorzitter van Fluminense. Diniz is namelijk ook coach van de club die onlangs in de finale van het WK voor clubteams met 4-0 verloor van Manchester City.

Rodrigues is volgens bovengenoemd medium niet eens ontevreden over het werk van Diniz als bondscoach. De bondsvoorzitter heeft Bittencourt echter beloofd om de oefenmeester niet definitief weg te plukken bij Fluminense, waardoor men op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach.

Kort dienstverband

Diniz was slechts zes interlands bondscoach van Brazilië, allemaal duels in het kader van de kwalificatie voor het WK van 2026. De vijfvoudig wereldkampioen verloor de helft van deze wedstrijden, terwijl er slechts twee keer werd gewonnen. Eenmaal eindigde een WK-kwalificatieduel in een gelijkspel.

Rodrigues had oorspronkelijk het plan opgevat om de vorig jaar juli aangestelde Diniz een jaar te laten zitten, om vervolgens Carlo Ancelotti aan te stellen. De Italiaanse trainer koos onlangs echter voor een nieuw en meerjarig contract bij Real Madrid.

Dorival Júnior, coach van São Paulo, is de voornaamste kandidaat om het bondscoachschap van Brazilië op zich te nemen. Voormalig international Filipe Luís wordt door diverse Braziliaanse media eveneens in verband gebracht met de vacante positie.

Brazilië is naast de kwalificatie voor het WK van 2026 in voorbereiding op de Copa América van aankomende zomer. Het prestigieuze toernooi vindt plaats van 10 juni tot 12 juli en vindt plaats in de Verenigde Staten. Rodrigues hoopt voor de interlandperiode in maart een opvolger van Diniz aan te kunnen stellen.

