'Brazilië gaat miljoenen betalen voor nieuwe bondscoach, die in mei moet beginnen'

Brazilië wil met Jorge Jesus (70) naar het WK van 2026, zo meldt UOL. De Braziliaanse voetbalbond is bereid om 2,5 miljoen euro te betalen aan Al-Hilal voor het resterende contract van de Portugees.

Jesus heeft nog een contract tot eind juni bij de huidige nummer twee van de Saudi Pro League. Omdat Brazilië hem al in mei wil aanstellen, heeft de voetbalbond miljoenen gereserveerd om de ervaren oefenmeester los te weken.

Met 2,5 miljoen euro kan de Braziliaanse bond de afkoopsom in het contract van Jesus betalen. De CBF wil voorkomen dat Al-Hilal hem voor die tijd een nieuw lucratief contract voorschotelt.

Jesus moet de opvolger worden van Dorival Júnior, die na de afgelopen interlandperiode op straat werd gezet. De spreekwoordelijke druppel was de 4-1 nederlaag tegen aartsrivaal Argentinië in de WK-kwalificatie.

Naast Jesus stonden er grote namen op het lijstje bij de CBF. Onder meer Carlo Ancelotti, Abel Ferreira en José Mourinho werden genoemd.

Jesus was al trainer bij tal van clubs, waaronder Benfica, Sporting Portugal, Fenerbahçe en het Braziliaanse Flamengo. Sinds medio 2023 is hij trainer van Al-Hilal in Saudi-Arabië.

Brazilië maakt haast met de aanstelling van Jesus. Begin juni moet hij tegen Ecuador debuteren als bondscoach.