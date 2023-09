15 Braziliaanse toptalenten die de komende jaren Europa willen veroveren

Vrijdag, 29 september 2023 om 17:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:46

Brazilië wacht inmiddels al meer dan twintig jaar op een nieuwe WK-eindzege. In eigen land is echter een groep spelers opgestaan die het talent heeft om op termijn een einde te maken aan deze droogte. De meeste van deze groeibriljanten schitteren momenteel nog in de Braziliaanse Série A, al maakten sommigen al daadwerkelijk de overstap naar Europa. Voetbalzone licht vijftien Braziliaanse toptalenten uit die over enkele seizoenen mogelijk in de Champions League schitteren.

Door Jordi Tomasowa

Endrick (17), Palmeiras

De grootste Braziliaanse parel is zonder twijfel Endrick. In oktober 2022 werd hij met een leeftijd van zestien jaar, drie maanden en vijf dagen de jongste doelpuntenmaker aller tijden in de Série A. De Europese grootmachten stonden voor hem in de rij. Het was uiteindelijk Real Madrid dat er met zijn handtekening vandoor ging. De Koninklijke betaalde circa 55 miljoen euro, inclusief bonussen, om Endrick van Palmeiras in te lijven. De jonge centrumspits, die slechts 1,73 meter lang is, kan overigens pas in juni 2024 de oversteek naar Europa maken, dan wordt hij 18.

Andrey Santos (19), Chelsea

Er is geen club die zich de afgelopen twaalf maanden zoveel roerde op de transfermarkt als Chelsea. The Blues betaalden in januari 12,5 miljoen euro om Andrey Santos van Vasco de Gama over te nemen. Door problemen met zijn werkvergunning maakte hij het seizoen uiteindelijk op huurbasis af bij de Braziliaanse club. Chelsea besloot om Santos deze zomer uit te lenen aan Nottingham Forest, waar hij dit seizoen de nodige vlieguren kan gaan maken. De negentienjarige groeibriljant is een nummer 6 die ook goed als box-to-box-middenvelder uit de voeten kan. Afgelopen maart maakte hij in een vriendschappelijke interland tegen Marokko zelfs al zijn debuut voor de nationale ploeg van Brazilië.

Vitor Roque (18), Athletico Paranaense

FC Barcelona verzekerde zich afgelopen zomer ook van de komst van een Braziliaans toptalent. De Catalanen moeten nog even geduld hebben, maar de achttienjarige Vitor Roque arriveert in 2024 daadwerkelijk in Barcelona. Met de transfer is maximaal 60 miljoen euro, waarvan de helft gegarandeerd is, gemoeid. De veelzijdige aanvaller wist in het huidige kalenderjaar al twintig keer te scoren en debuteerde net als Santos eerder dit jaar voor de nationale ploeg van Brazilië. De rechtspoot speelt erg direct, al beschikt hij ook over de nodige techniek en fysiek om de bal eventueel langer bij zich te houden.

While Barcelona struggle in attack, their new teenage signing Vitor Roque (2005) continues to put on a show in his native Brazil. Up to 18 goals in 2023 for the teenage striker.#NXGN pic.twitter.com/lm55dzQfPV — Tom Maston (@TomMaston) August 22, 2023

Ângelo Gabriel (18), Chelsea

Er zijn niet veel spelers die kunnen zeggen dat ze hun Santos-debuut maakten op een jongere leeftijd dan Pelé. Ângelo deed in oktober 2020 op vijftienjarige leeftijd echter precies dat. Een jaar later werd de rechtsbuiten ook de jongste doelpuntenmaker ooit in de Copa Libertadores. Ângelo staat dan ook al geruime tijd te boek als een Braziliaans groeibriljant. Chelsea, dat zich sterk focust op het strikken van jonge parels, legde afgelopen zomer vijftien miljoen euro op tafel om de aanvaller van Santos over te nemen. Perspectief op speeltijd in Londen heeft het tienertalent voorlopig nog niet, vandaar dat the Blues hem direct op huurbasis stalden bij het Franse RC Strasbourg.

Kaiky (19), Almería

Almería wist in de zomer van 2022 een coup te plegen door Kaiky voor zeven miljoen euro over te nemen van Santos. Als promovendus wist de club Barcelona te verslaan om de strijd van de handtekening van de talentvolle centrumverdediger. Kaiky was voor zijn overstap naar Europa ongeveer een jaar lang een vaste waarde bij Santos en werd in Brazilië al snel vergeleken met landgenoot Marquinhos. Met Almería gaat de jonge mandekker opnieuw een lastig seizoen in LaLiga tegemoet, waardoor het de vraag is of hij dit seizoen wél uit kan groeien tot een onbetwiste basisspeler.

Matheus Gonçalves (18), RB Bragantino

Een klein halfjaar geleden werd Ajax door Braziliaanse media in verband gebracht met Matheus Gonçalves. De rechtsbuiten beleefde op dat moment zijn doorbraak bij Flamengo. Naast Ajax werd de aanvaller toen ook gelinkt aan Arsenal, Manchester City en Benfica. Het toptalent speelt op dit moment op huurbasis bij RB Bragantino en vierde op 18 augustus zijn achttiende verjaardag, waardoor hij komende winter eventueel al een overstap naar Europa kan maken.

Sávio (19), Girona

Sávio werd het afgelopen seizoen nog door PSV gehuurd van Troyes, dat onderdeel is van de City Football Group. De Braziliaanse vleugelaanvaller wist de hoge verwachtingen in Eindhoven echter niet waar te maken. Sávio koos vervolgens voor een uitleenbeurt aan Girona. Bij de grote sensatie van LaLiga laat hij zijn enorme potentie wél zien. Mede dankzij zijn twee goals en vier assists mag Girona zich de trotse koploper van Spanje noemen.

Savio is having his breakout season for Girona and he is just humiliating defenders. ?????? pic.twitter.com/DYNFguQVT1 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 26, 2023

Luis Guilherme (17), Palmeiras

Het is begrijpelijk dat het grootste gedeelte van alle aandacht bij Palmeiras naar Endrick uitgaat, maar met Luis Guilherme heeft de club nog een toptalent in de gelederen. De aanvallende middenvelder maakte in april zijn officiële debuut en tekende twee maanden later zijn eerste profcontract. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano azen vijf Europese topclubs op de komst van de zeventienjarige creatieveling, al dienen zij dan hoogstwaarschijnlijk wel de contractueel vastgelegde ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro af te tikken.

Matheus França (19), Crystal Palace

Tegen het einde van het huidige seizoen kan het binnenhalen van Matheus França door Crystal Palace weleens worden gezien als een van de grootste coups van de afgelopen transferzomer. The Eagles betaalden circa twintig miljoen euro om het Braziliaanse wonderkind van Flamengo over te nemen. Een transfer naar Engeland leek onvermijdelijk, aangezien Newcastle in januari nog een bod op França afgewezen zag worden en Chelsea hem afgelopen zomer eveneens op de korrel had. Crystal Palace won uiteindelijk de strijd om de handtekening van de negentienjarige middenvelder, die eerder ook in de belangstelling van Real Madrid en Manchester City stond. França is momenteel nog herstellende van een rugblessure. Eind oktober hoopt hij zijn langverwachte debuut voor Crystal Palace te maken.

Marcos Leonardo (20), Santos

Marcos Leonardo werd tegen het einde van de transferzomer andermaal in verband gebracht met een overstap naar Manchester United, dat de jonge spits al langer nauwlettend in de gaten houdt. Bij Santos had hij een goede klik met de naar Chelsea vertrokken ngelo Gabriel. Leonardo speelde ondanks zijn jonge leeftijd al 155 officiële duels voor Santos, waarin hij goed was voor 50 treffers. Dit seizoen wist hij het net al 9 keer te vinden. Met al zijn ervaring lijkt de aanvaller in januari klaar voor een transfer naar Europa.

Deivid Washington (18), Chelsea

Deivid Washington is het volgende grote talent uit de jeugdopleiding van Santos. Maar waar ngelo Gabriel enorm veel vlieguren in de Braziliaanse Série A maakte, sloeg Chelsea in het geval van Deivid al vroeg toe. De spits speelde slechts zestien wedstrijden voor de hoofdmacht van Santos voordat hij afgelopen zomer voor zestien miljoen euro de overstap naar Londen maakte. Zijn officiële debuut maakte hij in april, waarna een maand later ook zijn doelpuntenrekening voor Santos opende.

That pass from Deivid Washington ?? pic.twitter.com/R9DCtfzDYo — Tito Black (@heli_chito) September 23, 2023

Vinícius Tobias (19), Real Madrid B

Shakhtar Donetsk contracteerde Vinícius Tobias in de zomer van 2021, met de belofte dat hij een halfjaar later de overstap van Internacional naar Europa zou maken. Hij speelde echter nooit een competitiewedstrijd voor de Oekraïense topclub en werd gedwongen om het land na de Russische invasie in februari 2022 te ontvluchten. Twee maanden later nam Real Madrid de rechtsback op huurbasis over. De verdediger wordt ook dit seizoen weer gehuurd van Shakhtar en speelde in totaal al 43 duels voor de beloftenploeg van Real. Hij wacht nog op zijn officiële debuut voor de hoofdmacht, al behoorde hij onlangs wel tot de wedstrijdselectie van trainer Carlo Ancelotti tijdens het Champions League-duel met 1. FC Union Berlin.

8’ GOAAAAAAAAAAAAAAL NICO PAZ!!!!!!! Great header. Superb cross and assist from Vinicius Tobias. Good pass from Theo Zidane. CASTILLA 1-0 ATLÉTICO MADRID B!!!! pic.twitter.com/1vwBcO4tXU — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 16, 2023

Matheus Nascimento (19), Botafogo

Matheus Nascimento stond twee jaar geleden op de radar van Feyenoord. Mede door het hoge prijskaartje om de nek van de jonge spits bleef een transfer naar Rotterdam destijds uit. Clubs uit onder meer Engeland, Duitsland en Italië hielden zijn ontwikkelingen toen eveneens nauwlettend in de gaten. Waar hij de hoge verwachtingen bij Botafogo vorig seizoen niet waar wist te maken, laat hij nu weer glimpen van zijn potentie zien.

John Kennedy (21), Fluminense

John Kennedy werd ruim 2,5 jaar geleden voorzichtig gebracht bij Fluminense. In oktober 2021 mocht de jonge spits eindelijk weer eens in de basis starten en besliste hij het competitieduel met aartsrivaal Flamengo (3-1) eigenhandig door twee treffers voor zijn rekening te nemen. Kennedy is balvast, technisch vaardig en weet prima cijfers te overleggen voor iemand die schippert tussen bank en basis. In 39 officiële duels namens Fluminense kwam hij tot 13 goals en 4 assists.

Estêvão Willian (16), Palmeiras

In tegenstelling tot de rest van deze lijst, moet Estêvão Willian nog wat jaren wachten tot hij de stap naar Europa kan maken. De jongeling viert in april 2025 pas zijn achttiende verjaardag, waardoor zijn geduld op de proef gesteld wordt. De rechtsbuiten kan tegen die tijd het zoveelste toptalent zijn dat door een Europese grootmacht wordt opgepikt. Endrick staat al voor een fraaie transfer naar Real Madrid, terwijl Luis Guilherme zonder twijfel ook de potentie heeft om ver te komen. Datzelfde geldt dus voor Estêvão. Braziliaanse media linkten hem eind vorig jaar al aan Arsenal, Barcelona en Paris Saint-Germain.